PGA Tour RBC Heritage Par Scores

Sunday At Harbour Town Golf Links Hilton Head, S.C. Purse: $7,100,000 Yardage: 7,099; Par: 71 Final Round Webb Simpson (500), $1,278,000 65-65-68-64—262 -22 Abraham Ancer (300), $773,900 69-64-65-65—263 -21 Daniel Berger (163), $418,900 67-69-63-65—264 -20 Tyrrell Hatton (163), $418,900 71-64-63-66—264 -20 Sergio Garcia (105), $274,238 70-65-65-65—265 -19 Joaquin Niemann (105), $274,238 69-68-63-65—265 -19 Brooks Koepka (90), $239,625 67-66-68-65—266 -18 Bryson DeChambeau (73), $186,375 67-64-70-66—267 -17 Dylan Frittelli (73), $186,375 65-69-71-62—267 -17 Ryan Palmer (73), $186,375 65-67-66-69—267 -17 J.T. Poston (73), $186,375 67-69-66-65—267 -17 Justin Thomas (73), $186,375 72-66-66-63—267 -17 Michael Thompson (73), $186,375 65-69-66-67—267 -17 Matthew Fitzpatrick (55), $129,575 66-66-68-68—268 -16 Ian Poulter (55), $129,575 64-69-67-68—268 -16 Justin Rose (55), $129,575 70-67-66-65—268 -16 Harris English (48), $104,725 67-70-68-64—269 -15 Brice Garnett (48), $104,725 65-71-65-68—269 -15 Dustin Johnson (48), $104,725 68-66-67-68—269 -15 Jhonattan Vegas (48), $104,725 70-63-69-67—269 -15 Corey Conners (37), $69,225 68-63-69-70—270 -14 Lucas Glover (37), $69,225 69-68-66-67—270 -14 Viktor Hovland (37), $69,225 65-71-68-66—270 -14 Alex Noren (37), $69,225 69-66-66-69—270 -14 Doc Redman (37), $69,225 72-66-65-67—270 -14 Rory Sabbatini (37), $69,225 70-67-68-65—270 -14 Erik van Rooyen, $69,225 66-68-66-70—270 -14 Christiaan Bezuidenhout, $48,635 67-69-68-67—271 -13 Tyler Duncan (28), $48,635 71-63-68-69—271 -13 Brian Harman (28), $48,635 70-67-69-65—271 -13 Sebastián Muñoz (28), $48,635 65-69-69-68—271 -13 Chris Stroud (28), $48,635 68-69-63-71—271 -13 Tony Finau (20), $36,299 66-68-68-70—272 -12 Jim Herman (20), $36,299 68-69-69-66—272 -12 Mark Hubbard (20), $36,299 64-72-68-68—272 -12 Andrew Landry (20), $36,299 68-67-66-71—272 -12 Matthew NeSmith (20), $36,299 66-67-73-66—272 -12 Carlos Ortiz (20), $36,299 69-67-63-73—272 -12 Jon Rahm (20), $36,299 71-67-66-68—272 -12 Sepp Straka (20), $36,299 67-71-67-67—272 -12 Jason Dufner (12), $25,205 69-66-70-68—273 -11 Adam Hadwin (12), $25,205 72-65-67-69—273 -11 Max Homa (12), $25,205 67-69-69-68—273 -11 Matt Kuchar (12), $25,205 70-66-67-70—273 -11 Rory McIlroy (12), $25,205 72-65-66-70—273 -11 Sam Ryder (12), $25,205 69-65-68-71—273 -11 Charl Schwartzel (12), $25,205 71-67-66-69—273 -11 Joel Dahmen (9), $18,673 68-68-63-75—274 -10 Ernie Els (9), $18,673 67-67-72-68—274 -10 Bill Haas (9), $18,673 71-66-68-69—274 -10 Scott Stallings (9), $18,673 70-68-65-71—274 -10 Harry Higgs (6), $16,827 69-68-70-68—275 -9 Matt Jones (6), $16,827 69-69-66-71—275 -9 C.T. Pan (6), $16,827 68-68-70-69—275 -9 Brian Stuard (6), $16,827 68-70-70-67—275 -9 Vaughn Taylor (6), $16,827 67-69-70-69—275 -9 Bubba Watson (6), $16,827 69-68-73-65—275 -9 Chesson Hadley (5), $16,117 68-68-68-72—276 -8 Bernhard Langer (5), $16,117 69-67-71-69—276 -8 Maverick McNealy (5), $16,117 72-66-66-72—276 -8 Branden Grace (5), $15,833 69-69-67-72—277 -7 Stewart Cink (5), $15,620 68-68-72-70—278 -6 Gary Woodland (5), $15,620 69-68-71-70—278 -6 Wyndham Clark (4), $15,194 68-66-70-75—279 -5 Collin Morikawa (4), $15,194 68-69-68-74—279 -5 Xander Schauffele (4), $15,194 72-66-75-66—279 -5 Matt Wallace (4), $15,194 68-68-66-77—279 -5 Wesley Bryan (3), $14,768 69-68-73-70—280 -4 Jordan Spieth (3), $14,768 66-70-75-69—280 -4 Mackenzie Hughes (3), $14,342 66-68-69-78—281 -3 Danny Lee (3), $14,342 68-67-76-70—281 -3 Peter Malnati (3), $14,342 71-67-69-74—281 -3 Troy Merritt (3), $14,342 70-68-72-71—281 -3 Ryan Armour (3), $13,916 69-68-71-74—282 -2 Chez Reavie (3), $13,916 68-70-68-76—282 -2

