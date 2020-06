PGA Tour Charles Schwab Challenge Par Scores

Saturday Colonial Country Club Fort Worth, Texas Purse: $7.5 million Yardage: 7209; Par 70 Third Round Xander Schauffele 65-66-66_197 -13 Gary…

Saturday Colonial Country Club Fort Worth, Texas Purse: $7.5 million Yardage: 7209; Par 70 Third Round

Xander Schauffele 65-66-66_197 -13

Gary Woodland 65-67-66_198 -12

Justin Thomas 64-68-66_198 -12

Branden Grace 66-66-66_198 -12

Collin Morikawa 64-67-67_198 -12

Jordan Spieth 65-65-68_198 -12

Daniel Berger 65-67-67_199 -11

Harold Varner III 63-66-70_199 -11

Patrick Reed 68-69-63_200 -10

Abraham Ancer 64-70-66_200 -10

Corey Conners 66-67-67_200 -10

Justin Rose 63-69-68_200 -10

Rory McIlroy 68-63-69_200 -10

Bryson DeChambeau 65-65-70_200 -10

J.T. Poston 68-66-67_201 -9

Chesson Hadley 70-68-64_202 -8

Cameron Champ 66-71-65_202 -8

Jason Kokrak 67-70-65_202 -8

Sungjae Im 66-69-67_202 -8

Mark Hubbard 67-68-67_202 -8

Bubba Watson 68-66-68_202 -8

Charles Howell III 70-67-66_203 -7

Ian Poulter 66-70-67_203 -7

Jim Furyk 67-69-67_203 -7

Peter Uihlein 69-65-69_203 -7

Joel Dahmen 68-65-70_203 -7

Maverick McNealy 69-69-66_204 -6

Tony Finau 68-69-67_204 -6

Adam Hadwin 65-71-68_204 -6

Kevin Kisner 67-69-68_204 -6

Rafa Cabrera Bello 68-67-69_204 -6

Brian Harman 65-69-70_204 -6

Alex Noren 67-71-67_205 -5

Keegan Bradley 69-69-67_205 -5

Bud Cauley 71-67-67_205 -5

Matthew Fitzpatrick 68-69-68_205 -5

Rory Sabbatini 68-68-69_205 -5

Brooks Koepka 68-68-69_205 -5

Matt Jones 66-70-69_205 -5

Tyler Duncan 65-70-70_205 -5

Patrick Rodgers 67-68-70_205 -5

Viktor Hovland 70-68-68_206 -4

Chris Kirk 68-70-68_206 -4

Lucas Glover 67-70-69_206 -4

Scottie Scheffler 68-69-69_206 -4

Billy Horschel 68-68-70_206 -4

Harry Higgs 70-65-71_206 -4

Louis Oosthuizen 69-69-69_207 -3

Andrew Landry 68-70-69_207 -3

Byeong Hun An 67-71-69_207 -3

Zach Johnson 72-66-69_207 -3

Talor Gooch 68-70-69_207 -3

Jason Dufner 68-69-70_207 -3

Matthew NeSmith 70-67-70_207 -3

Matthew Wolff 67-69-71_207 -3

Pat Perez 69-69-70_208 -2

Richy Werenski 72-66-70_208 -2

Bronson Burgoon 68-70-70_208 -2

Keith Mitchell 67-71-71_209 -1

Joaquin Niemann 72-65-72_209 -1

Adam Schenk 66-72-72_210 E

Doc Redman 67-70-73_210 E

Jhonattan Vegas 64-74-73_211 +1

Scott Piercy 67-71-73_211 +1

Denny McCarthy 70-68-73_211 +1

Zac Blair 71-65-75_211 +1

Brian Stuard 68-70-74_212 +2

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.