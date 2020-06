Korn Ferry Utah Championship Scores

Saturday At Oakridge Country Club Farmington, Utah Purse: $650,000 Yardage: 7,045; Par: 71 Third Round Paul Haley II 67-62-67_196 Kyle…

Saturday At Oakridge Country Club Farmington, Utah Purse: $650,000 Yardage: 7,045; Par: 71 Third Round

Paul Haley II 67-62-67_196

Kyle Jones 64-65-67_196

Ryan Ruffels 64-70-63_197

Dawie van der Walt 68-66-63_197

T.J. Vogel 64-68-65_197

Chandler Blanchet 64-66-67_197

Brandon Crick 68-67-64_199

Joey Garber 69-65-65_199

Will Zalatoris 66-66-67_199

Erik Barnes 68-64-67_199

Ollie Schniederjans 68-68-64_200

Stuart Macdonald 68-66-66_200

Tommy Gainey 68-66-66_200

Harry Hall 63-69-68_200

Jimmy Stanger 68-64-68_200

Josh Teater 64-66-70_200

Chip McDaniel 66-64-70_200

Patrick Fishburn 68-68-65_201

Sangmoon Bae 67-69-65_201

Justin Hueber 70-66-65_201

John Chin 68-68-65_201

Greyson Sigg 68-68-65_201

Joshua Creel 68-68-65_201

Lee Hodges 70-65-66_201

Bobby Bai 66-68-67_201

Ryan Brehm 70-64-67_201

Jamie Arnold 66-67-68_201

Wade Binfield 69-67-66_202

Hayden Buckley 66-69-67_202

Mark Blakefield 69-66-67_202

Nick Hardy 65-70-67_202

Daniel Summerhays 69-65-68_202

Taylor Pendrith 69-65-68_202

Chad Ramey 66-68-68_202

Dylan Wu 65-68-69_202

Martin Piller 66-65-71_202

Kyle Reifers 67-70-66_203

Paul Peterson 69-68-66_203

Chris Naegel 67-69-67_203

Vince India 68-68-67_203

Dan McCarthy 67-69-67_203

Alex Prugh 66-69-68_203

Brent Grant 68-67-68_203

Roberto Díaz 67-67-69_203

Matt Atkins 67-70-67_204

Whee Kim 67-70-67_204

Davis Riley 69-68-67_204

Mike Weir 68-68-68_204

Brandon Harkins 66-68-70_204

Andres Gonzales 68-66-70_204

Stephen Franken 70-67-68_205

Shawn Stefani 69-67-69_205

Lorens Chan 66-70-69_205

Kevin Dougherty 70-66-69_205

Steve Marino 66-69-70_205

Justin Lower 70-65-70_205

Zach Wright 66-68-71_205

Braden Thornberry 66-67-72_205

Ryan McCormick 69-68-69_206

John VanDerLaan 71-66-69_206

Taylor Dickson 71-66-69_206

Steven Alker 66-70-70_206

Doug Ghim 65-71-70_206

Callum Tarren 70-66-70_206

John Oda 69-67-70_206

Mark Hensby 69-67-70_206

Rick Lamb 66-69-71_206

Tyson Alexander 68-68-71_207

Brett Stegmaier 69-67-71_207

Stephan Jaeger 63-72-72_207

Eric Cole 66-71-71_208

Brad Hopfinger 73-64-71_208

J.T. Griffin 71-65-72_208

Brett Drewitt 66-68-74_208

Drew Weaver 70-66-73_209

