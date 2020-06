Korn Ferry Tour-King & Bear Classic

Friday The King & Bear Classic at World Golf Village At St. Augustine, FL Purse: $600,000 Yardage: 7,279; Par: 72…

Friday The King & Bear Classic at World Golf Village At St. Augustine, FL Purse: $600,000 Yardage: 7,279; Par: 72 Third Round Vince India 63-66-62—191 Chris Kirk 66-65-64—195 Will Zalatoris 65-66-66—197 Justin Lower 65-65-67—197 Dawson Armstrong 67-63-67—197 Jared Wolfe 65-70-63—198 Wes Roach 68-63-67—198 Braden Thornberry 68-67-64—199 Scott Langley 66-68-65—199 Taylor Pendrith 65-68-66—199 Chad Ramey 66-68-65—199 Brett Coletta 63-66-70—199 Dawie van der Walt 68-69-63—200 Curtis Luck 68-65-67—200 Ryan McCormick 65-67-68—200 Nick Hardy 69-64-67—200 Davis Riley 66-66-68—200 Ben Martin 68-64-68—200 Austin Smotherman 67-71-62—200 Joseph Bramlett 68-69-64—201 Greyson Sigg 71-64-66—201 Daniel Miernicki 66-68-67—201 Peter Uihlein 68-66-67—201 Scott Gutschewski 68-64-69—201 Mickey DeMorat 66-64-71—201 Zach Wright 65-71-66—202 Xinjun Zhang 66-68-68—202 Joey Garber 70-64-68—202 Taylor Dickson 67-70-65—202 Theo Humphrey 69-67-67—203 Paul Peterson 70-67-66—203 Brandon Harkins 66-70-67—203 Wade Binfield 72-65-66—203 Hank Lebioda 70-67-66—203 Nicolas Echavarria 68-66-69—203 Chase Johnson 69-69-65—203 Callum Tarren 66-65-72—203 Ollie Schniederjans 69-69-65—203 Billy Kennerly 69-68-67—204 Sean O’Hair 70-66-68—204 Erik Compton 68-69-67—204 Brandon Crick 69-66-69—204 Robert Streb 68-70-66—204 Zack Sucher 70-68-66—204 Ben Kohles 67-71-66—204 Grant Hirschman 70-68-66—204 Brad Hopfinger 72-65-68—205 Jordan Niebrugge 71-65-69—205 Tom Whitney 65-70-70—205 Joshua Creel 71-66-68—205 Trevor Cone 67-70-68—205 Bo Hoag 68-70-67—205 Drew Weaver 66-66-73—205 Mito Pereira 69-69-67—205 Kevin Dougherty 67-70-69—206 Richy Werenski 68-69-69—206 James Hahn 69-68-69—206 Tim Wilkinson 67-70-69—206 Jason Millard 68-70-68—206 Fabián Gómez 73-65-68—206 Tyson Alexander 69-67-71—207 Vincent Whaley 70-67-70—207 Ryan Ruffels 66-68-73—207 Johnson Wagner 67-71-69—207 Kristoffer Ventura 72-65-71—208 J.T. Griffin 68-69-71—208 Steve Marino 68-69-71—208 Michael Miller 67-68-73—208 Curtis Thompson 69-69-70—208 KK Limbhasut 67-71-70—208 Paul Barjon 70-67-72—209 Chris Baker 67-70-72—209 Jack Maguire 71-65-73—209 John Chin 66-69-74—209 José de Jesús Rodríguez 70-68-71—209 Kevin Roy 70-68-71—209 Blayne Barber 67-69-74—210 Anders Albertson 67-70-73—210 Nicholas Thompson 66-71-73—210 Tag Ridings 71-67-72—210

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.