Korn Ferry Challenge Par Scores

Saturday At TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Fla. Purse: $600,000 Yardage: 6847; Par 70 Third Round

Will Zalatoris 67-68-65_200 -10

Joseph Bramlett 69-68-64_201 -9

Luke List 66-70-65_201 -9

Chase Wright 66-69-66_201 -9

Lee Hodges 69-65-67_201 -9

Shad Tuten 71-64-67_202 -8

Theo Humphrey 67-68-67_202 -8

Dawie van der Walt 67-69-67_203 -7

Brandon Crick 69-66-68_203 -7

Nick Hardy 67-68-68_203 -7

Kristoffer Ventura 66-68-69_203 -7

Nicholas Lindheim 70-67-67_204 -6

Michael Miller 69-68-67_204 -6

Augusto Núñez 68-69-67_204 -6

Vince India 69-70-65_204 -6

Paul Barjon 64-70-70_204 -6

Austin Smotherman 71-67-67_205 -5

Zach Cabra 72-66-67_205 -5

Andres Gonzales 70-65-70_205 -5

Ryan McCormick 72-65-69_206 -4

Jimmy Stanger 67-70-69_206 -4

Tommy Gainey 71-67-68_206 -4

Stephan Jaeger 68-68-70_206 -4

Roberto Díaz 67-69-70_206 -4

Taylor Moore 66-69-71_206 -4

KK Limbhasut 67-68-71_206 -4

Camilo Villegas 67-70-70_207 -3

Brad Hopfinger 69-68-70_207 -3

Erik Compton 66-71-70_207 -3

Greyson Sigg 67-70-70_207 -3

Mickey DeMorat 67-70-70_207 -3

Sam Saunders 68-69-70_207 -3

Justin Lower 68-68-71_207 -3

Max McGreevy 72-64-71_207 -3

Callum Tarren 68-70-69_207 -3

Jamie Arnold 72-63-72_207 -3

Grant Hirschman 70-69-68_207 -3

Stephen Franken 69-70-68_207 -3

Bobby Bai 74-65-68_207 -3

Ben Kohles 68-66-73_207 -3

Scott Langley 66-68-73_207 -3

James Nicholas 70-67-71_208 -2

Tom Whitney 68-68-72_208 -2

Nelson Ledesma 69-68-71_208 -2

Chris Baker 69-69-70_208 -2

Jonathan Randolph 73-66-69_208 -2

Anders Albertson 72-67-69_208 -2

Brandon Harkins 70-67-72_209 -1

Matt Atkins 69-68-72_209 -1

Chad Ramey 69-69-71_209 -1

Wade Binfield 69-69-71_209 -1

Brian Campbell 71-67-71_209 -1

Drew Weaver 68-71-70_209 -1

Jason Millard 68-71-70_209 -1

Hank Lebioda 68-69-73_210 E

Jonathan Hodge 69-69-72_210 E

Chase Seiffert 71-68-71_210 E

Vincent Whaley 72-65-74_211 +1

Martin Piller 71-67-73_211 +1

Rob Oppenheim 69-70-72_211 +1

Andy Pope 72-67-72_211 +1

Steve Lewton 70-69-72_211 +1

Tim Wilkinson 66-71-75_212 +2

Robert Streb 68-69-75_212 +2

Zack Sucher 68-71-74_213 +3

