James Rodríguez niega tener diferencias con Zidane

The Associated Press

BOGOTÁ (AP) — James Rodríguez negó que tenga diferencias con Zinedine Zidane, quien recién el domingo lo incluyó en el…

Listen now to WTOP News

BOGOTÁ (AP) — James Rodríguez negó que tenga diferencias con Zinedine Zidane, quien recién el domingo lo incluyó en el plantel titular del Real Madrid, en el que no figuraba desde octubre.

El astro colombiano jugó 78 minutos, sin lucir, en el triunfo por 2-1 sobre Real Sociedad en La Liga española. El francés Zidane lo convocó el martes para el encuentro de este miércoles contra Mallorca.

“No hubo nunca ningún problema (con Zidane). Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”, dijo James a Gol Caracol de la TV de Colombia, que le inquirió sobre un supuesto distanciamiento con el entrenador madridista.

James no sólo negó las fricciones, sino que reprochó las versiones al respecto y las críticas a Zidane.

“No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”, subrayó.

El enlace de 28 años negó también que Zidane no se haya molestado cuando James viajó a Medellín para el nacimiento de su hijo Samuel.

“Para nada, ¿qué malestar va a generar el nacimiento de un hijo?”, se preguntó.

El futbolista oriundo de Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, llegó al club blanco luego que brilló con la selección de Colombia en el Mundial de Brasil 2014, donde fue el mejor goleador con seis tantos.

Pasó al Bayern Múnich de Alemania en 2017 y regresó al Real Madrid en la pasada campaña.

Aunque no tiene claro el futuro, dijo que le agradaría integrar un equipo en el que “pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones… Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien”.

Pero no discute las decisiones del estratega.

“En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza”, comentó.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.