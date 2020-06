2020 Baseball Draft Selections

Wednesday, June 10 First Round 1. Detroit Tigers, Spencer Torkelson, 1B, Arizona St. 2. Baltimore Orioles, Heston Kjerstad, OF, Arkansas.…

Wednesday, June 10 First Round

1. Detroit Tigers, Spencer Torkelson, 1B, Arizona St.

2. Baltimore Orioles, Heston Kjerstad, OF, Arkansas.

3. Miami Marlins, Max Meyer, RHP, Minnesota.

4. Kansas City Royals, Asa Lacy, LHP, Texas A&M.

5. Toronto Blue Jays, Austin Martin, SS, Vanderbilt.

6. Seattle Mariners, Emerson Hancock, RHP, Georgia.

7. Pittsburgh Pirates, Nick Gonzales, SS, New Mexico St.

8. San Diego Padres, Robert Hassell III, OF, Independence (Tenn.) H.S.

9. Colorado Rockies, Zac Veen, OF, Spruce Creek (Fla.) H.S.

10. Los Angeles Angels, Reid Detmers, LHP, Louisville.

11. Chicago White Sox, Garrett Crochet, LHP, Tennessee.

12. Cincinnati Reds, Austin Hendrick, OF, West Allegheny (Pa.) H.S.

13. San Francisco Giants, Patrick Bailey, C, NC State.

14. Texas Rangers, Justin Foscue, 2B, Mississippi St.

15. Philadelphia Phillies, Mick Abel, RHP, Jesuit (Ore.) H.S.

16. Chicago Cubs, Ed Howard, SS, Mt. Carmel (Ill.) H.S.

17. Boston Red Sox, Nick Yorke, 2B, Archbishop Mitty (Calif.) H.S.

18. Arizona Diamondbacks, Bryce Jarvis, RHP, Duke.

19. New York Mets, Pete Crow-Armstrong, OF, Harvard-Westlake (Calif.) H.S.

20. Milwaukee Brewers, Garrett Mitchell, OF, UCLA.

21. St. Louis Cardinals

22. Washington Nationals

23. Cleveland Indians

24. Tampa Bay Rays

25. Atlanta Braves

26. Oakland Athletics

27. Minnesota Twins

28. New York Yankees

29. Los Angeles Dodgers

Competitive Balance-Round A

30. Baltimore Orioles

31. Pittsburgh Pirates

32. Kansas City Royals

33. Arizona Diamondbacks

34. San Diego Padres

35. Colorado Rockies

36. Cleveland Indians

37. Tampa Bay Rays

