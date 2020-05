The Match: Champions for Charity Results

At Medalist Golf Club Hobe Sound, Fla. Yardage: 7,242; Par: 72 Front 9: Four-Ball Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 Tiger Woods…

At Medalist Golf Club Hobe Sound, Fla. Yardage: 7,242; Par: 72 Front 9: Four-Ball

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par 4 4 5 3 4 4 5 3 4

Tiger Woods 4 4 4 X 5 4 4 X 4

Peyton Manning 6 4 5 2 6 3 5 2 4

Phil Mickelson 4 4 6 3 5 4 5 2 4

Tom Brady 5 5 7 4 X 5 4 3 X

Back 9: Modified Alternate Shot

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4

Woods/Manning 4 3 3 6 5 4 2 5 4

Mickelson/Brady 4 2 3 6 4 4 2 5 4

Woods/Manning win 1UP

