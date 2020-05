NASCAR Gander Outdoors Truck North Carolina Education Lottery 200 Lineup

(Car number in parentheses) 1. (99) Ben Rhodes, Ford 2. (26) Tyler Ankrum, Chevrolet 3. (15) Tanner Gray, Ford 4.…

1. (99) Ben Rhodes, Ford

2. (26) Tyler Ankrum, Chevrolet

3. (15) Tanner Gray, Ford

4. (88) Matt Crafton, Ford

5. (16) Austin Hill, Toyota

6. (18) Christian Eckes, Toyota

7. (45) Ty Majeski, Chevrolet

8. (13) Johnny Sauter, Ford

9. (98) Grant Enfinger, Ford

10. (52) Stewart Friesen, Toyota

11. (38) Todd Gilliland, Ford

12. (00) Angela Ruch, Toyota

13. (44) Natalie Decker, Chevrolet

14. (33) Jesse Iwuji, Toyota

15. (22) Austin Wayne Self, Chevrolet

16. (51) Kyle Busch, Toyota

17. (02) Tate Fogleman, Chevrolet

18. (3) Jordan Anderson, Chevrolet

19. (20) Spencer Boyd, Chevrolet

20. (4) Raphael Lessard, Toyota

21. (2) Sheldon Creed, Chevrolet

22. (23) Brett Moffitt, Chevrolet

23. (04) Cory Roper, Ford

24. (40) Garrett Smithley, Chevrolet

25. (19) Derek Kraus, Toyota

26. (24) Chase Elliott, Chevrolet

27. (42) Ross Chastain, Chevrolet

28. (11) Spencer Davis, Toyota

29. (10) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet

30. (21) Zane Smith, Chevrolet

31. (9) Codie Rohrbaugh, Chevrolet

32. (30) Brennan Poole, Toyota

33. (56) Timmy Hill, Chevrolet

34. (7) Korbin Forrister, Toyota

35. (97) Jesse Little, Chevrolet

36. (28) Bryan Dauzat, Chevrolet

37. (83) T.J. Bell, Chevrolet

38. (8) John H. Nemechek, Ford

39. (68) Clay Greenfield, Toyota

40. (49) Bayley Currey, Chevrolet

