eNASCAR virtual racing results

Sunday At virtual Dover International Speedway (Post position in parentheses) 1. (8) William Byron, Chevrolet, 150, Running 2. (11) Christopher…

Sunday At virtual Dover International Speedway (Post position in parentheses)

1. (8) William Byron, Chevrolet, 150, Running

2. (11) Christopher Bell, Toyota, 150, Running

3. (7) Timmy Hill, Toyota, 150, Running

4. (31) Erik Jones, Toyota, 150, Running

5. (20) Michael McDowell, Ford, 150, Running

6. (10) Denny Hamlin, Toyota, 150, Running

7. (32) Ryan Blaney, Ford, 150, Running

8. (35) Alex Bowman, Chevrolet, 150, Running

9. (2) Garrett Smithley, Chevrolet, 150, Running

10. (27) Aric Almirola, Ford, 150, Running

11. (28) Brennan Poole, Chevrolet, 150, Running

12. (36) Cole Custer, Ford, 150, Running

13. (14) Bobby Labonte, Toyota, 150, Running

14. (15) Joey Logano, Ford, 150, Running

15. (22) Kyle Busch, Toyota, 150, Running

16. (30) Kurt Busch, Chevrolet, 150, Running

17. (1) Ross Chastain, Ford, 149, Disconnected

18. (18) Kevin Harvick, Ford, 148, Running

19. (26) JJ Yeley, Ford, 148, Running

20. (5) Corey LaJoie, Ford, 147, Disconnected

21. (6) Landon Cassill, Chevrolet, 147, Running

22. (17) Chad Finchum, Toyota, 143, Running

23. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 142, Running

24. (24) Joey Gase, Ford, 142, Running

25. (34) Tyler Reddick, Chevrolet, 140, Running

26. (4) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 136, Running

27. (9) John H. Nemechek, Ford, 133, Disconnected

28. (19) Jimmie Johnson, Chevrolet, 124, Disconnected

29. (33) Ryan Preece, Chevrolet, 122, Disconnected

30. (12) Daniel Suarez, Toyota, 116, Disconnected

31. (29) Regan Smith, Chevrolet, 114, Running

32. (25) Ty Dillon, Chevrolet, 99, Disconnected

33. (13) Brad Keselowski, Ford, 85, Disconnected

34. (3) Parker Kligerman, Toyota, 79, Disconnected

35. (23) Chris Buescher, Ford, 78, Disconnected

36. (21) Matt DiBenedetto, Ford, 52, Disconnected

___

Race Statistics

Average Lap: 39.792 seconds.

Cautions: 9 for 40 laps.

Lead changes 12.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.