Rudy Tomjanovich Career Stats

Rudy Tomjanovich Career Coaching Record 1991-92 HOU 16 14 1992-93 HOU-x 55 27 1993-94 HOU-y 58 24 1994-95 HOU-y 47 35 1995-96 HOU-x 48 34 1996-97 HOU-x 57 25 1997-98 HOU-x 41 41 1998-99 HOU-x 31 19 1999-00 HOU 34 48 2000-01 HOU 45 37 2001-02 HOU 28 54 2002-03 HOU 43 29 2004-05 LAL 24 19 Overall Totals 527 416

x-NBA Playoffs

y-NBA Championship

Rudy Tomjanovich Career Player Statistics Year, Team G Min FG% FT% Pts Reb A 1970-71 SDR 77 13.8 .383 .652 5.3 4.9 0.7 1971-72 HOU 78 34.5 .495 .723 15.0 11.8 1.5 1972-73 HOU 81 36.7 .478 .746 19.3 11.6 2.2 1973-74 HOU 80 40.3 .536 .848 24.5 9.0 3.1 1974-75 HOU 81 39.7 .525 .790 20.7 7.6 2.9 1975-76 HOU 79 36.9 .517 .767 18.5 8.4 2.4 1976-77 HOU 81 38.6 .510 .839 21.6 8.4 2.1 1977-78 HOU 23 36.9 .485 .753 21.5 6.0 1.4 1978-79 HOU 74 35.7 .517 .760 19.0 7.7 1.9 1979-80 HOU 62 29.6 .476 .803 14.2 5.8 1.8 1980-81 HOU 52 24.3 .467 .793 11.6 4.0 1.6 Total 768 33.5 .501 .784 17.4 8.1 2.0

