Kevin Garnett Career Stats

Regular Season Year, Team G FG FT Reb Ast Pts 1995-96 Min 80 .491 .705 6.3 1.8 10.4 1996-97 Min 77 .499 .754 8.0 3.1 17.0 1997-98 Min 82 .491 .738 9.6 4.2 18.5 1998-99 Min 47 .460 .704 10.4 4.3 20.8 1999-00 Min 81 .497 .765 11.8. 5.0 22.9 2000-01 Min 81 .477 .764 11.4 5.0 22.0 2001-02 Min 81 .470 .801 12.1 5.2 21.2 2002-03 Min 82 .502 .751 13.4 6.0 23.0 2003-04 Min 82 .499 .791 13.9 5.0 24.2 2004-05 Min 82 .502 .811 13.5 5.7 22.2 2005-06 Min 76 .526 .810 12.7 4.1 21.8 2006-07 Min 76 .476 .835 12.8 4.1 22.4 2007-08 Bos 71 .539 .801 9.2 3.4 18.8 2008-09 Bos 57 .531 .841 8.5 2.5 15.8 2009-10 Bos 69 .521 .837 7.3 2.7 14.3 2010-11 Bos 71 .528 .862 8.9 2.4 14.9 2011-12 Bos 60 .503 .857 8.2 2.9 15.8 2012-13 Bos 68 .496 .786 7.8 2.3 14.8 2013-14 BRK 54 .441 .809 6.6 1.5 6.5 2014-15 BRK 42 .455 .829 6.8 1.6 6.9 2014-15 MIN 5 .581 .500 5.2 1.6 7.6 2015-16 MIN 38 .470 .667 3.9 1.6 3.2 Totals 1462 .497 .789 10.0 3.7 17.8

Playoffs Year, Team G FG FT Reb Ast Pts 1996-97 Min 3 .471 1.000 9.3 3.7 17.3 1997-98 Min 5 .480 .778 9.6 4.0 15.8 1998-99 Min 4 .443 .739 12.0 3.8 21.8 1999-00 Min 4 .385 .813 10.8 8.8 18.8 2000-01 Min 4 .466 .833 12.0 4.3 21.0 2001-02 Min 3 .429 .719 18.7 5.0 24.0 2002-03 Min 6 .514 .607 15.7 5.2 27.0 2003-04 Min 18 .452 .776 14.6 5.1 24.3 2007-08 Bos 26 .495 .810 10.5 3.3 20.4 2009-10 Bos 23 .495 .839 7.4 2.5 15.0 2010-11 Bos 9 .441 .759 10.9 2.6 14.9 2011-12 Bos 20 .497 .813 10.3 1.5 19.2 2012-13 Bos 6 .500 .941 13.7 3.5 12.7 2013-14 Brk 12 .524 .739 6.7 1.3 6.9 Totals 143 .478 .789 10.7 3.3 18.2

Career Highlights

NBA championships — 1 (2007-08)

MVP — 1 (2003-04)

NBA Defensive Player of the Year — 1 (1997-98)

All-Star Games — 15 (1997-1998. 2000-2011, 2013)

All-Star Game MVP — 1 (2002-03)

All-NBA First Team — 4 (1999-00, 2002-03, 2003-04, 2007-08)

All-NBA Second Team — 3 (2000-01, 2001-02, 2004-05)

All-NBA Third Team — 2 (1998-99, 2006-07)

All-Defensive First Team — 9 (2000-2005, 2007-09, 2010-11)

All-Defensive Second Team — 3 (2005-06, 2006-07, 2011-12)

Career Rankings

Points — 18th (26,071)

Games played — Seventh (1,462)

Minutes played — Fourth (50,418)

Field Goals Made — 13th (10,505)

Total Rebounds — Ninth (14,662)

