Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Mar. 11

EAST

Marist 68, Monmouth (NJ) 44

Marshall 71, Southern Miss. 67, OT

Rider 79, Niagara 74

SOUTH

Charlotte 71, North Texas 67

Elon 71, Hofstra 51

Florida Gulf Coast 73, North Florida 57

Liberty 90, North Alabama 87, OT

Louisiana Tech 66, UAB 63

Louisiana-Lafayette 49, UALR 46

Md.-Eastern Shore 61, Bethune-Cookman 55

Norfolk St. 76, Howard 45

UNC-Wilmington 69, Coll. of Charleston 55

MIDWEST

E. Michigan 64, Ball St. 63

Kent St. 72, Buffalo 66

New Mexico St. 73, Rio Grande 61

Ohio 84, W. Michigan 75

Toledo 78, Cent. Michigan 71

UMKC 86, Chicago St. 52

SOUTHWEST

South Alabama 55, Texas-Arlington 47

UTEP 95, FAU 67

FAR WEST

Cal Poly 70, UC Irvine 49

Hawaii 72, Cal St.-Fullerton 59

Idaho 66, Idaho St. 51

Montana St. 76, N. Arizona 71

Seattle 61, Utah Valley 48

