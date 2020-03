Women’s College Basketball Scores

Friday, Mar. 6 EAST Harvard 63, Brown 59 Maryland 74, Purdue 62 Penn 67, Cornell 46 Princeton 77, Columbia 52…

Friday, Mar. 6

EAST

Harvard 63, Brown 59

Maryland 74, Purdue 62

Penn 67, Cornell 46

Princeton 77, Columbia 52

Temple 67, East Carolina 57

Yale 60, Dartmouth 42

SOUTH

Boston College 84, Duke 77

Florida St. 76, Wake Forest 47

Kentucky 86, Tennessee 65

Louisville 71, Syracuse 46

Mississippi St. 79, LSU 49

NC State 57, Georgia Tech 48

SE Missouri 114, Belmont 99

Samford 75, Furman 45

South Carolina 89, Georgia 56

Tulane 67, Tulsa 61

UNC-Greensboro 75, Mercer 73, OT

UT Martin 63, E. Illinois 52

MIDWEST

Dayton 79, Richmond 68

Fordham 54, Duquesne 47

Indiana 78, Rutgers 60

Michigan 67, Northwestern 59

N. Iowa 91, Drake 78

Ohio St. 87, Iowa 66

Providence 49, Georgetown 46

Saint Louis 65, UMass 52

VCU 58, Davidson 52

Villanova 64, Xavier 56, OT

Wichita St. 72, Houston 64

SOUTHWEST

Arkansas 67, Texas A&M 66

Memphis 76, SMU 65

FAR WEST

Arizona 86, California 73

Idaho 61, Idaho St. 50

Montana St. 73, N. Colorado 63

Oregon 79, Utah 59

Pacific 67, Santa Clara 49

Pepperdine 87, Saint Mary’s (Cal) 72

Portland St. 91, Sacramento St. 68

S. Utah 84, Montana 81, OT

Stanford 68, Oregon St. 57

UCLA 73, Southern Cal 66

Weber St. 83, E. Washington 77, OT

___

