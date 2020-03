Women’s College Basketball Scores

Thursday, Mar. 5 EAST Bryant 65, Wagner 53 CCSU 75, St. Francis Brooklyn 54 Delaware 63, Coll. of Charleston 54…

Thursday, Mar. 5

EAST

Bryant 65, Wagner 53

CCSU 75, St. Francis Brooklyn 54

Delaware 63, Coll. of Charleston 54

Drexel 52, UNC-Wilmington 50

Fairfield 58, Siena 46

Fairleigh Dickinson 66, Mount St. Mary’s 63

Manhattan 54, Monmouth (NJ) 48

Marist 59, Iona 47

Md.-Eastern Shore 61, Coppin St. 46

Quinnipiac 82, Niagara 76

Rider 72, St. Peter’s 52

Robert Morris 62, St. Francis (Pa.) 29

Rutgers 63, Wisconsin 55

Sacred Heart 64, LIU 55, OT

SOUTH

Alabama A&M 72, Grambling St. 52

Alcorn St. 77, Prairie View 39

Bethune-Cookman 66, Florida A&M 64

Boston College 85, Clemson 73

Furman 68, Wofford 54

Georgia 68, Alabama 61

Georgia Tech 68, Pittsburgh 58

Howard 76, Delaware St. 71

Jackson St. 76, Alabama St. 56

James Madison 61, Elon 58

LSU 73, Florida 59

Marshall 59, FIU 57, OT

Mercer 63, Chattanooga 55

Middle Tennessee 74, North Texas 63

Morgan St. 73, Norfolk St. 55

N. Kentucky 78, Milwaukee 58

NC Central 65, NC A&T 52

Samford 77, W. Carolina 62

Southern Miss. 59, FAU 55

Southern U. 59, Texas Southern 56

Syracuse 67, Virginia 50

Tennessee 64, Missouri 51

Texas State 59, Louisiana-Monroe 53

Texas-Arlington 73, Louisiana-Lafayette 66

UAB 64, Old Dominion 61, OT

UNC-Greensboro 57, ETSU 47

W. Kentucky 71, Charlotte 60

Wake Forest 58, Virginia Tech 55

William & Mary 66, Towson 62

MIDWEST

Bradley 68, Indiana St. 59

Cleveland St. 63, Wright St. 52

E. Illinois 49, Jacksonville St. 46

Illinois St. 68, Evansville 51

Michigan 81, Nebraska 75

Missouri St. 85, Valparaiso 70

Ohio St. 77, Minnesota 56

Purdue 72, Michigan St. 63

S. Illinois 58, Loyola of Chicago 41

SE Missouri 82, Tennessee Tech 81, OT

UMKC 61, Utah Valley 53

SOUTHWEST

Arkansas 90, Auburn 68

Arkansas St. 86, South Alabama 80

Baylor 69, Texas 53

Louisiana Tech 69, UTSA 30

Rice 82, UTEP 59

Troy 70, UALR 54

FAR WEST

California 71, Arizona St. 67

California Baptist 82, New Mexico St. 70

Oregon St. 82, Washington St. 55

Saint Mary’s (Cal) 72, Loyola Marymount 63

Santa Clara 72, San Francisco 65, OT

Southern Cal 69, Colorado 54

UC Davis 71, CS Northridge 58

UC Irvine 86, UC Riverside 76

UC Santa Barbara 57, Hawaii 56

Utah 72, Washington 63

