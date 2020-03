Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Mar. 4 EAST American U. 57, Navy 42 Binghamton 51, New Hampshire 42 Boston U. 62, Army 56 Bucknell…

Wednesday, Mar. 4

EAST

American U. 57, Navy 42

Binghamton 51, New Hampshire 42

Boston U. 62, Army 56

Bucknell 57, Lafayette 47

Holy Cross 66, Loyola (Md.) 48

Lehigh 86, Colgate 70

Maine 78, Vermont 66

Mass.-Lowell 66, UMBC 58

Stony Brook 54, Albany (NY) 49, OT

SOUTH

Auburn 77, Vanderbilt 67

Belmont 76, Austin Peay 73, OT

Clemson 71, Miami 56

Hampton 49, Campbell 40

High Point 71, Charleston Southern 55

Longwood 69, SC-Upstate 56

New Orleans 82, Northwestern St. 76

Nicholls 72, McNeese St. 53

Pittsburgh 67, Notre Dame 65

Presbyterian 88, Winthrop 54

Radford 73, UNC-Asheville 66

UT Martin 88, Murray St. 33

Wake Forest 83, North Carolina 73

MIDWEST

Bowling Green 82, Miami (Ohio) 69

Buffalo 76, Akron 61

Kent St. 81, Ohio 77

Minnesota 85, Penn St. 65

Missouri 64, Mississippi 53

N. Illinois 70, Ball St. 62

Toledo 76, Cent. Michigan 67

W. Michigan 53, E. Michigan 49

Wisconsin 71, Illinois 55

SOUTHWEST

Cent. Arkansas 54, SE Louisiana 47

Houston Baptist 66, Incarnate Word 49

TCU 96, Oklahoma 71

Texas A&M-CC 60, Sam Houston St. 45

West Virginia 71, Texas Tech 69

FAR WEST

Boise St. 80, Fresno St. 76, OT

Idaho 91, Weber St. 57

Idaho St. 77, E. Washington 49

Long Beach St. 52, Cal St.-Fullerton 49

Montana 70, N. Colorado 55

Montana St. 81, S. Utah 65

Portland St. 68, N. Arizona 63

___

