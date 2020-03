PGA Tour-Honda Classic Scores

Sunday At PGA National (Champions) Palm Beach Gardens Fla. Purse: $7 million Yardage: 7,125; Par: 70 Final Round Sungjae Im…

Sunday At PGA National (Champions) Palm Beach Gardens Fla. Purse: $7 million Yardage: 7,125; Par: 70 Final Round Sungjae Im (500), $1,260,000 72-66-70-66—274 Mackenzie Hughes (300), $763,000 71-72-66-66—275 Tommy Fleetwood (190), $483,000 70-68-67-71—276 Byeong Hun An (109), $280,000 76-66-68-67—277 Daniel Berger (109), $280,000 69-70-69-69—277 Brendan Steele (109), $280,000 68-67-71-71—277 Lee Westwood, $280,000 67-69-71-70—277 Cameron Davis (80), $204,750 70-67-73-68—278 Russell Henley (80), $204,750 70-69-70-69—278 Gary Woodland (80), $204,750 70-67-74-67—278 Wyndham Clark (60), $145,250 68-74-71-66—279 Luke Donald (60), $145,250 70-66-71-72—279 Brice Garnett (60), $145,250 72-69-72-66—279 Mark Hubbard (60), $145,250 69-71-69-70—279 Maverick McNealy (60), $145,250 70-69-71-69—279 Robby Shelton (60), $145,250 70-69-70-70—279 Harris English (48), $103,250 66-74-72-68—280 Ryan Palmer (48), $103,250 70-72-68-70—280 Charl Schwartzel (48), $103,250 69-69-70-72—280 Richy Werenski (48), $103,250 70-68-73-69—280 Patrick Rodgers (38), $70,583 69-71-72-69—281 Hudson Swafford (38), $70,583 70-69-73-69—281 Brandon Hagy (38), $70,583 70-71-69-71—281 Kramer Hickok (38), $70,583 73-70-69-69—281 Shane Lowry (38), $70,583 69-69-73-70—281 Jimmy Walker (38), $70,583 72-69-70-70—281 Jason Dufner (27), $46,944 70-72-68-72—282 Adam Long (27), $46,944 71-68-74-69—282 Jamie Lovemark (27), $46,944 69-69-73-71—282 Ian Poulter (27), $46,944 70-70-72-70—282 Sepp Straka (27), $46,944 70-67-74-71—282 Cameron Tringale (27), $46,944 67-72-72-71—282 Jhonattan Vegas (27), $46,944 70-71-69-72—282 Nick Watney (27), $46,944 71-66-73-72—282 J.T. Poston (20), $36,400 67-69-73-74—283 Rory Sabbatini (20), $36,400 71-69-69-74—283 Aaron Wise (20), $36,400 71-70-72-70—283 Talor Gooch (17), $31,150 71-69-75-69—284 Beau Hossler (17), $31,150 70-71-71-72—284 Kyoung-Hoon Lee (17), $31,150 69-71-71-73—284 Matthew NeSmith (17), $31,150 71-72-70-71—284 Chris Baker (12), $24,850 70-73-70-72—285 Bud Cauley (12), $24,850 70-72-72-71—285 Billy Horschel (12), $24,850 73-67-70-75—285 Vaughn Taylor (12), $24,850 71-71-71-72—285 Harold Varner III (12), $24,850 69-70-76-70—285 Brian Harman (9), $18,573 71-72-74-69—286 Danny Lee (9), $18,573 70-73-73-70—286 Matt Jones (9), $18,573 70-73-72-71—286 Kurt Kitayama, $18,573 70-71-71-74—286 Tom Lewis (9), $18,573 66-75-71-74—286 Kevin Streelman (9), $18,573 69-70-72-75—286 Stewart Cink (6), $16,555 73-69-71-74—287 Grayson Murray (6), $16,555 73-68-70-76—287 Sam Ryder (6), $16,555 71-71-75-70—287 Scott Stallings (6), $16,555 70-72-76-69—287 Michael Thompson (6), $16,170 70-73-75-70—288 Dylan Frittelli (5), $15,890 74-69-72-74—289 Harry Higgs (5), $15,890 72-68-72-77—289 Matthew Wolff (5), $15,890 72-70-72-75—289 Mark Anderson (5), $15,470 71-72-71-76—290 Austin Cook (5), $15,470 72-70-76-72—290 Cameron Percy (5), $15,470 69-74-74-73—290 Sam Burns (4), $15,120 69-71-76-75—291 Fabián Gómez (4), $15,120 72-69-79-71—291 Brian Stuard (4), $14,910 67-75-77-73—292 Zach Johnson (4), $14,770 67-75-76-75—293 Patton Kizzire (3), $14,630 70-72-74-78—294 Hayden Buckley, $14,490 72-70-80-75—297

