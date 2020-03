MLS Leaders

Goals Kevin Molino, MIN ~ 2 Jordan Morris, SEA ~ 2 24 players tied with 1 Assists Kyle Duncan, NYR…

Goals

Kevin Molino, MIN ~ 2

Jordan Morris, SEA ~ 2

24 players tied with 1

Assists

Kyle Duncan, NYR ~ 2

Ethan Finlay, MIN ~ 2

Cristian Roldan, SEA ~ 2

Florian Valot, NYR ~ 2

22 players tied with 1

Shots

Miguel Ibarra, SEA ~ 6

Kei Kamara, COL ~ 5

Diego Rossi, LFC ~ 5

Daniel Royer, NYR ~ 5

Carlos Vela, LFC ~ 5

Luis Amarilla, MIN ~ 4

Alejandro Bedoya, PHI ~ 4

Robert Beric, CHI ~ 4

Sebastian Blanco, POR ~ 4

Gustavo Bou, NE ~ 4

Juergen Locadia, CIN ~ 4

Rodolfo Pizarro, MCF ~ 4

Brian Rodriguez, LFC ~ 4

Pedro Santos, CLB ~ 4

Maximiliano Urruti, MTL ~ 4

Shots on Goal

Diego Rossi, LFC ~ 4

Miguel Ibarra, SEA ~ 3

Juergen Locadia, CIN ~ 3

Carlos Vela, LFC ~ 3

12 players tied with 2

Cautions

35 players tied with 1

Cards

~ Y R TOTAL

36 players tied with 1

Goals-Allowed Avg.

Pedro Gallese, ORL ~ 0.00

Jesse Gonzalez, DAL ~ 0.00

Zac MacMath, RSL ~ 0.00

Eloy Room, CLB ~ 0.00

Kenneth Vermeer, LFC ~ 0.00

David Bingham, LA ~ 1.00

Clement Diop, MTL ~ 1.00

Stefan Frei, SEA ~ 1.00

Brad Guzan, ATL ~ 1.00

Clint Irwin, COL ~ 1.00

Sean Johnson, NYC ~ 1.00

Marko Maric, HOU ~ 1.00

Tim Melia, KC ~ 1.00

Tyler Miller, MIN ~ 1.00

Luis Robles, MCF ~ 1.00

Shutouts

Pedro Gallese, ORL ~ 1

Jesse Gonzalez, DAL ~ 1

Zac MacMath, RSL ~ 1

Eloy Room, CLB ~ 1

Kenneth Vermeer, LFC ~ 1

Saves

Luis Robles, MCF ~ 8

Kenneth Vermeer, LFC ~ 7

Clement Diop, MTL ~ 5

Bill Hamid, DC ~ 5

Sean Johnson, NYC ~ 5

Kenneth Kronholm, CHI ~ 4

Tim Melia, KC ~ 4

Andre Blake, PHI ~ 3

Jesse Gonzalez, DAL ~ 3

Brad Guzan, ATL ~ 3

Clint Irwin, COL ~ 3

David Jensen, NYR ~ 3

Spencer Richey, CIN ~ 3

Eloy Room, CLB ~ 3

Quentin Westberg, TOR ~ 3

