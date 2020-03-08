MLS Leaders

Through Saturday, March 7
|Goals
|Maximiliano Urruti, MTL
|3
|Luis Amarilla, MIN
|2
|Ezequiel Barco, ATL
|2
|Emerson Hyndman, ATL
|2
|Gadi Kinda, KC
|2
|Kevin Molino, MIN
|2
|Jordan Morris, SEA
|2
|Zdenek Ondrasek, DAL
|2
|Ike Opara, MIN
|2
|Alan Pulido, KC
|2
|Assists
|Kyle Duncan, NYR
|2
|Ethan Finlay, MIN
|2
|Jan Gregus, MIN
|2
|Pity Martinez, ATL
|2
|Djordje Mihailovic, CHI
|2
|Jack Price, COL
|2
|Cristian Roldan, SEA
|2
|Keegan Rosenberry, COL
|2
|Florian Valot, NYR
|2
46 players tied with 1
___
|Shots
|Luis Amarilla, MIN
|9
|Raul Ruidiaz, SEA
|9
|Jozy Altidore, TOR
|8
|Aleksandar Katai, LA
|8
|Juergen Locadia, CIN
|8
|Zdenek Ondrasek, DAL
|8
|Gustavo Bou, NE
|7
|Andre Shinyashiki, COL
|7
|Maximiliano Urruti, MTL
|7
10 players tied with 6
___
|Shots on Goal
|Jozy Altidore, TOR
|4
|Ezequiel Barco, ATL
|4
|Juergen Locadia, CIN
|4
|Vako Qazaishvili, SJ
|4
|Diego Rossi, LFC
|4
|Andre Shinyashiki, COL
|4
|Maximiliano Urruti, MTL
|4
11 players tied with 3
___
|Cautions
|Aleksandar Katai, LA
|2
|Gadi Kinda, KC
|2
|Junior Moreno, DC
|2
|Joao Paulo, SEA
|2
73 players tied with 1
___
|Cards
|Y
|R
|TOTAL
|Joe Corona, LA
|1
|1
|2
|Aleksandar Katai, LA
|2
|0
|2
|Gadi Kinda, KC
|2
|0
|2
|Junior Moreno, DC
|2
|0
|2
|Joao Paulo, SEA
|2
|0
|2
75 players tied with 1
___
|Goals-Allowed Avg.
|Kenneth Vermeer, LFC
|0.00
|Zac MacMath, RSL
|0.50
|Tim Melia, KC
|0.50
|Eloy Room, CLB
|0.50
|David Bingham, LA
|1.00
|Stefan Frei, SEA
|1.00
|Pedro Gallese, ORL
|1.00
|Jesse Gonzalez, DAL
|1.00
|Brad Guzan, ATL
|1.00
|Clint Irwin, COL
|1.00
|Sean Johnson, NYC
|1.00
|Brad Knighton, NE
|1.00
|Quentin Westberg, TOR
|1.00
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|Shutouts
|Maxime Crepeau, VAN
|1
|Pedro Gallese, ORL
|1
|Jesse Gonzalez, DAL
|1
|Zac MacMath, RSL
|1
|Tim Melia, KC
|1
|Eloy Room, CLB
|1
|Kenneth Vermeer, LFC
|1
|Quentin Westberg, TOR
|1
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|Saves
|Sean Johnson, NYC
|13
|Bill Hamid, DC
|9
|Luis Robles, MCF
|9
|Clement Diop, MTL
|8
|Clint Irwin, COL
|7
|Daniel Vega, SJ
|7
|Brad Guzan, ATL
|6
|Kenneth Kronholm, CHI
|6
|Tyler Miller, MIN
|6
|Kenneth Vermeer, LFC
|6
|Quentin Westberg, TOR
|6
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