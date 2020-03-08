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MLS Leaders

The Associated Press

March 8, 2020, 12:06 PM

Through Saturday, March 7

Goals
Maximiliano Urruti, MTL 3
Luis Amarilla, MIN 2
Ezequiel Barco, ATL 2
Emerson Hyndman, ATL 2
Gadi Kinda, KC 2
Kevin Molino, MIN 2
Jordan Morris, SEA 2
Zdenek Ondrasek, DAL 2
Ike Opara, MIN 2
Alan Pulido, KC 2
Assists
Kyle Duncan, NYR 2
Ethan Finlay, MIN 2
Jan Gregus, MIN 2
Pity Martinez, ATL 2
Djordje Mihailovic, CHI 2
Jack Price, COL 2
Cristian Roldan, SEA 2
Keegan Rosenberry, COL 2
Florian Valot, NYR 2

46 players tied with 1

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Shots
Luis Amarilla, MIN 9
Raul Ruidiaz, SEA 9
Jozy Altidore, TOR 8
Aleksandar Katai, LA 8
Juergen Locadia, CIN 8
Zdenek Ondrasek, DAL 8
Gustavo Bou, NE 7
Andre Shinyashiki, COL 7
Maximiliano Urruti, MTL 7

10 players tied with 6

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Shots on Goal
Jozy Altidore, TOR 4
Ezequiel Barco, ATL 4
Juergen Locadia, CIN 4
Vako Qazaishvili, SJ 4
Diego Rossi, LFC 4
Andre Shinyashiki, COL 4
Maximiliano Urruti, MTL 4

11 players tied with 3

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Cautions
Aleksandar Katai, LA 2
Gadi Kinda, KC 2
Junior Moreno, DC 2
Joao Paulo, SEA 2

73 players tied with 1

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Cards
Y R TOTAL
Joe Corona, LA 1 1 2
Aleksandar Katai, LA 2 0 2
Gadi Kinda, KC 2 0 2
Junior Moreno, DC 2 0 2
Joao Paulo, SEA 2 0 2

75 players tied with 1

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Goals-Allowed Avg.
Kenneth Vermeer, LFC 0.00
Zac MacMath, RSL 0.50
Tim Melia, KC 0.50
Eloy Room, CLB 0.50
David Bingham, LA 1.00
Stefan Frei, SEA 1.00
Pedro Gallese, ORL 1.00
Jesse Gonzalez, DAL 1.00
Brad Guzan, ATL 1.00
Clint Irwin, COL 1.00
Sean Johnson, NYC 1.00
Brad Knighton, NE 1.00
Quentin Westberg, TOR 1.00

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Shutouts
Maxime Crepeau, VAN 1
Pedro Gallese, ORL 1
Jesse Gonzalez, DAL 1
Zac MacMath, RSL 1
Tim Melia, KC 1
Eloy Room, CLB 1
Kenneth Vermeer, LFC 1
Quentin Westberg, TOR 1

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Saves
Sean Johnson, NYC 13
Bill Hamid, DC 9
Luis Robles, MCF 9
Clement Diop, MTL 8
Clint Irwin, COL 7
Daniel Vega, SJ 7
Brad Guzan, ATL 6
Kenneth Kronholm, CHI 6
Tyler Miller, MIN 6
Kenneth Vermeer, LFC 6
Quentin Westberg, TOR 6

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Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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