El Bosque Mexico Championship Scores

Sunday Yardage: 7762; Par 72 At El Bosque CC Leon, Guanajuato El Bosque Mexico Championship by INNOVA Final Round x-Won…

Sunday Yardage: 7762; Par 72 At El Bosque CC Leon, Guanajuato

El Bosque Mexico Championship by INNOVA

Final Round x-Won on first playoff hole x-David Kocher, $117,000 70-69-68-69—276 Paul Barjon, $48,750 71-69-65-71—276 Chad Ramey, $48,750 71-69-70-66—276 Dylan Wu, $25,458 68-69-71-69—277 Matt Atkins, $25,458 68-69-70-70—277 Mito Pereira, $25,458 69-63-70-75—277 Sangmoon Bae, $19,988 69-62-73-74—278 Mark Baldwin, $19,988 71-66-74-67—278 Alex Chiarella, $16,608 75-69-67-68—279 J.T. Griffin, $16,608 70-73-67-69—279 Jake Knapp, $16,608 76-67-71-65—279 Brent Grant, $12,919 73-70-72-65—280 KK Limbhasut, $12,919 73-69-72-66—280 Michael Miller, $12,919 70-72-70-68—280 Taylor Moore, $12,919 72-72-68-68—280 Brad Hopfinger, $8,860 70-74-70-67—281 Nelson Ledesma, $8,860 73-70-71-67—281 Nick Hardy, $8,860 68-71-69-73—281 Theo Humphrey, $8,860 69-71-69-72—281 Kyle Jones, $8,860 70-72-70-69—281 Rick Lamb, $8,860 69-74-70-68—281 Charlie Saxon, $8,860 72-70-68-71—281 John VanDerLaan, $8,860 73-69-67-72—281 Bobby Bai, $5,600 70-71-68-73—282 Harrison Endycott, $5,600 72-68-70-72—282 Augusto Núñez, $5,600 71-70-67-74—282 Seth Reeves, $5,600 70-72-73-67—282 Kyle Reifers, $5,600 72-66-71-73—282 Isidro Benitez, $4,341 74-69-71-69—283 Wesley Bryan, $4,341 72-69-71-71—283 Patrick Fishburn, $4,341 72-71-67-73—283 Max Greyserman, $4,341 70-72-69-72—283 Mark Hensby, $4,341 66-70-74-73—283 David Skinns, $4,341 75-68-68-72—283 Austin Smotherman, $4,341 70-70-69-74—283 Juan Carlos Benitez, $3,556 68-70-72-74—284 Stephen Franken, $3,556 70-71-72-71—284 Evan Harmeling, $3,556 74-70-68-72—284 Brian Richey, $3,556 65-72-71-76—284 Matt Ryan, $3,556 70-70-71-73—284 Erik Barnes, $3,185 69-75-66-75—285 Derek Ernst, $3,185 69-71-71-74—285 Davis Riley, $3,185 70-71-71-73—285 Greyson Sigg, $3,185 68-71-74-72—285 Vince India, $2,914 72-69-76-69—286 Conrad Shindler, $2,914 72-72-72-70—286 Shad Tuten, $2,914 70-71-74-71—286 Will Wilcox, $2,914 74-70-69-73—286 Anders Albertson, $2,914 70-71-71-74—286 Martin Piller, $2,914 68-71-71-76—286 Cyril Bouniol, $2,759 73-71-68-75—287 Lorens Chan, $2,759 69-73-72-73—287 Paul Haley II, $2,759 70-70-71-76—287 Dan McCarthy, $2,759 74-68-70-75—287 Dawie van der Walt, $2,759 73-70-73-71—287 Brandon Crick, $2,691 71-72-76-69—288 Robert Garrigus, $2,691 70-69-72-77—288 Luke Kwon, $2,691 73-69-73-73—288 Stuart Macdonald, $2,691 70-72-72-74—288 Tom Whitney, $2,691 68-73-74-73—288 Martin Flores, $2,652 69-75-73-72—289 Mikel Martinson, $2,626 71-71-79-69—290 Chip McDaniel, $2,626 70-72-73-75—290 Marcelo Rozo, $2,626 75-69-73-73—290 Brad Brunner, $2,594 75-68-73-75—291 Bhavik Patel, $2,594 72-70-74-75—291 Oscar Fraustro, $2,561 70-73-74-75—292 Stephan Jaeger, $2,561 70-70-70-82—292 Zach Zaback, $2,561 73-71-71-77—292 Billy Kennerly, $2,535 71-70-76-76—293 John Somers, $2,522 75-69-73-77—294 Julián Etulain, $2,509 72-69-78-78—297 John Oda, $2,490 74-69-78-79—300 Zach Wright, $2,490 75-67-78-80—300

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.