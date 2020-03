Women’s College Basketball Scores

Monday, Feb. 24 EAST Baylor 64, West Virginia 39 Canisius 78, Niagara 56 Marist 75, Fairfield 45 Stetson 68, NJIT…

Monday, Feb. 24

EAST

Baylor 64, West Virginia 39

Canisius 78, Niagara 56

Marist 75, Fairfield 45

Stetson 68, NJIT 49

SOUTH

Alabama A&M 59, Southern U. 57

Alabama St. 95, Alcorn St. 70

Bethune-Cookman 68, Norfolk St. 62

Duke 70, NC State 65

Florida A&M 57, SC State 45

Jacksonville 76, Lipscomb 53

Liberty 76, North Florida 54

Morgan St. 61, Delaware St. 41

NC A&T 72, Md.-Eastern Shore 57

NC Central 89, Howard 71

North Alabama 71, Kennesaw St. 54

Prairie View 89, MVSU 72

SOUTHWEST

Texas Southern 77, Ark.-Pine Bluff 46

FAR WEST

Air Force 79, New Mexico 66

Boise St. 81, UNLV 52

Oregon 74, Stanford 66

San Diego St. 64, Colorado St. 61, OT

San Jose St. 76, Utah St. 38

Wyoming 84, Nevada 79

