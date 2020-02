Women’s College Basketball Scores

Monday, Feb. 10 EAST Bryant 78, St. Francis Brooklyn 59 Merrimack 84, Fairleigh Dickinson 66 Mount St. Mary’s 77, LIU…

Monday, Feb. 10

EAST

Bryant 78, St. Francis Brooklyn 59

Merrimack 84, Fairleigh Dickinson 66

Mount St. Mary’s 77, LIU 57

NJIT 60, North Florida 56

Robert Morris 77, Wagner 35

St. Francis (Pa.) 48, Sacred Heart 39

SOUTH

Alabama A&M 75, MVSU 45

Bethune-Cookman 88, Howard 59

Coppin St. 66, Md.-Eastern Shore 63

Delaware St. 76, SC State 64

Florida Gulf Coast 67, Stetson 54

Grambling St. 70, Alcorn St. 59

Jackson St. 60, Southern U. 57

LSU 66, Missouri 58

Liberty 65, Jacksonville 59

Morgan St. 86, NC Central 79

NC A&T 66, Florida A&M 49

North Alabama 91, Lipscomb 58

South Carolina 70, UConn 52

MIDWEST

Michigan 77, Minnesota 52

Northwestern 85, Michigan St. 55

SOUTHWEST

Alabama St. 68, Ark.-Pine Bluff 65

FAR WEST

N. Colorado 78, Portland St. 51

___

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.