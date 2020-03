WGC-Mexico Championship Par Scores

Thursday Chapultepec Golf Course Mexico City, Mexico Purse: $10.5 million Yardage:7,345; par 71 (35-36) First Round Rory McIlroy 32-33—65 -6…

Thursday Chapultepec Golf Course Mexico City, Mexico Purse: $10.5 million

Yardage:7,345; par 71 (35-36)

First Round Rory McIlroy 32-33—65 -6 Bubba Watson 33-34—67 -4 Justin Thomas 33-34—67 -4 Louis Oosthuizen 35-33—68 -3 Billy Horschel 34-34—68 -3 Corey Conners 33-35—68 -3 Bryson DeChambeau 33-35—68 -3 Tyrrell Hatton 33-36—68 -2 Paul Casey 32-37—68 -2 Patrick Reed 35-34—68 -2 Sungjae Im 32-37—68 -2 Lee Westwood 34-35—68 -2 Hideki Matsuyama 34-35—68 -2 Abraham Ancer 35-35—70 -1 Tommy Fleetwood 33-37—70 -1 Gary Woodland 37-33—70 -1 Bernd Wiesberger 34-36—70 -1 Erik van Rooyen 31-39—70 -1 Lucas Glover 33-38—71 E Rafa Cabrera Bello 36-35—71 E Pablo Larrazabal 35-36—71 E Branden Grace 34-37—71 E Chez Reavie 34-37—71 E Zach Murray 34-37—71 E Justin Harding 36-35—71 E Kevin Na 35-36—71 E Sebastián Muñoz 36-35—71 E Matthias Schwab 35-36—71 E Scott Hend 37-35—72 +1 Ryan Fox 35-37—72 +1 Xander Schauffele 36-36—72 +1 Brendon Todd 35-37—72 +1 Francesco Molinari 36-36—72 +1 Lanto Griffin 35-37—72 +1 Christiaan Bezuidenhout 36-36—72 +1 Collin Morikawa 36-36—72 +1 Matthew Fitzpatrick 39-33—72 +1 Webb Simpson 36-36—72 +1 Jon Rahm 38-34—72 +1 Shane Lowry 36-36—72 +1 Jazz Janewattananond 37-36—73 +2 Cameron Smith 39-34—73 +2 Kevin Kisner 35-38—73 +2 Benjamin Hebert 36-37—73 +2 Scottie Scheffler 36-37—73 +2 Danny Willett 37-36—73 +2 Jason Kokrak 37-36—73 +2 Zander Lombard 35-38—73 +2 Matt Wallace 37-37—74 +3 Sergio Garcia 36-38—74 +3 Marc Leishman 36-38—74 +3 Adam Scott 34-40—74 +3 Jordan Spieth 38-36—74 +3 Shugo Imahira 36-38—74 +3 Byeong Hun An 37-38—75 +4 Shaun Norris 35-40—75 +4 Matt Kuchar 38-37—75 +4 Marcus Kinhult 36-39—75 +4 Lucas Herbert 38-37—75 +4 Charles Howell III 38-37—75 +4 Carlos Ortiz 40-35—75 +4 Dustin Johnson 37-39—76 +5 Graeme McDowell 41-35—76 +5 Kurt Kitayama 35-41—76 +5 Robert MacIntyre 40-36—76 +5 Michael Lorenzo-Vera 37-39—76 +5 Brandt Snedeker 36-40—76 +5 Sung Kang 38-38—76 +5 Jorge Campillo 35-42—77 +6 Ryo Ishikawa 43-37—80 +9 Tae Hee Lee 43-37—80 +9 Victor Perez 42-39—81 +10

