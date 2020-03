Wednesday’s College Baseball Scores

East Fordham 5, Sacred Heart 4, 13 innings George Washington 7, Coppin St. 4 Rider 10, Lafayette 1 Villanova 71,…

East

Fordham 5, Sacred Heart 4, 13 innings

George Washington 7, Coppin St. 4

Rider 10, Lafayette 1

Villanova 71, St Johns 60

South

Alabama 12, Middle Tennessee 6

Appalachian St. 11, Wake Forest 9

Arkansas St. 22, Mississippi Valley St. 2

Auburn 12, Alabama A&M 6

Coastal Carolina at Coll. of Charleston, ppd.

E. Kentucky at Kentucky, ppd.

Florida at Stetson, ppd to Mar. 18.

Georgetown 7, Md.-Eastern Shore 4

Georgia Southern at Mercer, ppd to Apr. 13.

Louisiana-Monroe 23, SE Louisiana 5, 5 innings

Miami 7, South Florida 5

Mississippi St. 8, Alcorn St. 4

Navy at Delaware St., ccd.

NC Central 4, Presbyterian 1

Norfolk St. at VMI, ppd.

Old Dominion 6, VCU 3

Tennessee 12, UNC Asheville 1

Vanderbilt 10, Saint Louis 2

Winthrop 10, Davidson 3

Midwest

Butler at Indiana, ppd.

Indiana St. at Cincinnati, ccd.

McNeese 12, Missouri 4

Wichita St. 2, Kansas St. 1

Southwest

Baylor 2, Texas-Rio Grande Valley 0

Oklahoma St. 12, Little Rock 0, 7 innings

Texas A&M 4, Incarnate Word 0

Texas Tech 10, Southern 3

