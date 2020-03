Wednesday’s College Baseball Scores

EAST Cabrini 10, Eastern 2 Coppin St. 6, Navy 1 Fairleigh Dickinson 13, Saint Peter’s 1 Fordham 3, LIU Brooklyn…

EAST

Cabrini 10, Eastern 2

Coppin St. 6, Navy 1

Fairleigh Dickinson 13, Saint Peter’s 1

Fordham 3, LIU Brooklyn 0

Salisbury 11, Immaculata 0

Stevens 6, Drew 4

SOUTH

Alabama 10, Alabama St. 3

Anderson (S.C.) 12, North Greenville 11

Auburn 17, Oakland 1

Augusta at Erskine, ppd..

Brandeis 11, Elmira 2

Campbell 7, East Carolina 2

Christopher Newport 8, E. Mennonite 0

Clemson 3, Furman 2

Coastal Carolina 4, UNC Wilmington 3

Davidson 7, N.C. Central 3

Delta St. 4, MVSU 1

Emory 7, Berry 3

Florida 4, Jacksonville 3, 10 innings

Ga. Southwestern 6, Albany (Ga.) 5

Gardner-Webb 10, Georgia St. 8

Georgia 10, Kennesaw St. 3

Jacksonville St. 5, UAB 3

Lenoir-Rhyne 2, Belmont Abbey 1

Liberty 4, Radford 2

Lincoln Memorial 18, King (Tenn.) 9

Lynchburg 2, Averett 1

Mercer 7, Florida A&M 2

Mercy at Francis Marion, ccd.

Methodist 11, Va. Wesleyan 3

Miami 12, Kent St. 0

Mississippi 9, Alcorn St. 8, 10 innings

Nicholls 4, LSU 2

North Carolina 14, High Point 0

Piedmont 4, Oglethorpe 1

S. Virginia 11, Ferrum 8

South Carolina 14, Presbyterian 3

Spring Hill 8, Mobile 5

Troy 14, Jackson St. 5

Tulane 9, Louisiana-Lafayette 6

Tusculum 16, Young Harris 6

UT Martin 8, Alabama A&M 3

Vanderbilt 4, South Alabama 0

Virginia 4, VMI 3

W. Kentucky 7, Murray St. 6

West Georgia at North Georgia, ppd.

Wingate 7, Limestone 2

Wofford 8, UNC Asheville 7

Wright St. 10, Louisville 3

MIDWEST

U. of the Ozarks 5, Hendrix 1

SOUTHWEST

Cent. Arkansas 5, Memphis 3

East Central 12, Rogers St. 1

Houston Baptist 7, Texas St. 4

Little Rock 6, Grambling St. 4

Oklahoma 12, Texas Southern 1, 8 innings

Texas 6, Lamar 1

Texas A&M 30, Prairie View 2, 7 innings

WEST

Loyola Marymount 7, CSU Bakersfield 1

Seattle 7, UC Riverside 1

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.