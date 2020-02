The Genesis Invitational Par Scores

Sunday Riviera Country Club Los Angeles Yardage: 7,322; Par: 71 Final Round Adam Scott (500), $1,674,000 72-64-67-70—273 -11 Scott Brown…

Sunday Riviera Country Club Los Angeles Yardage: 7,322; Par: 71 Final Round Adam Scott (500), $1,674,000 72-64-67-70—273 -11 Scott Brown (208), $703,700 71-68-68-68—275 -9 Sung Kang (208), $703,700 69-67-70-69—275 -9 Matt Kuchar (208), $703,700 64-69-70-72—275 -9 Joel Dahmen (93), $318,990 68-71-66-71—276 -8 Bryson DeChambeau (93), $318,990 68-70-69-69—276 -8 Max Homa (93), $318,990 72-69-65-70—276 -8 Hideki Matsuyama (93), $318,990 71-72-64-69—276 -8 Rory McIlroy (93), $318,990 68-67-68-73—276 -8 Talor Gooch (70), $234,825 70-72-64-71—277 -7 Dustin Johnson (70), $234,825 72-66-67-72—277 -7 Chez Reavie (70), $234,825 69-68-71-69—277 -7 James Hahn (56), $176,700 68-70-70-70—278 -6 Kyoung-Hoon Lee (56), $176,700 67-73-69-69—278 -6 Vaughn Taylor (56), $176,700 69-67-74-68—278 -6 Harold Varner III (56), $176,700 67-68-69-74—278 -6 Rafa Cabrera Bello (46), $127,875 68-69-72-70—279 -5 Patrick Cantlay (46), $127,875 68-72-71-68—279 -5 Wyndham Clark (46), $127,875 67-68-72-72—279 -5 Russell Henley (46), $127,875 67-69-68-75—279 -5 Scott Piercy (46), $127,875 70-69-70-70—279 -5 Jon Rahm (46), $127,875 70-68-69-72—279 -5 Sam Burns (37), $89,745 73-68-69-70—280 -4 Xander Schauffele (37), $89,745 72-70-69-69—280 -4 Brian Stuard (37), $89,745 72-68-69-71—280 -4 Adam Hadwin (32), $70,680 71-71-69-70—281 -3 Collin Morikawa (32), $70,680 73-67-68-73—281 -3 Sebastián Muñoz (32), $70,680 69-69-70-73—281 -3 Carlos Ortiz (32), $70,680 68-70-71-72—281 -3 J.T. Poston (24), $55,734 69-72-70-71—282 -2 Matthew Fitzpatrick (24), $55,734 71-70-68-73—282 -2 Luke List (24), $55,734 71-68-68-75—282 -2 Ryan Moore (24), $55,734 71-71-69-71—282 -2 Patrick Rodgers (24), $55,734 71-71-70-70—282 -2 Scottie Scheffler (24), $55,734 69-72-71-70—282 -2 Cameron Tringale (24), $55,734 74-69-67-72—282 -2 Paul Casey (17), $41,385 69-69-70-75—283 -1 Sergio Garcia (17), $41,385 70-70-71-72—283 -1 Lanto Griffin (17), $41,385 71-70-69-73—283 -1 Si Woo Kim (17), $41,385 69-69-72-73—283 -1 Andrew Landry (17), $41,385 68-72-70-73—283 -1 Denny McCarthy (17), $41,385 69-72-70-72—283 -1 Abraham Ancer (12), $32,085 76-67-70-71—284 E Brooks Koepka (12), $32,085 69-73-68-74—284 E Martin Laird (12), $32,085 71-71-70-72—284 E Marc Leishman (12), $32,085 70-72-68-74—284 E Brian Harman (9), $25,482 70-69-74-72—285 +1 Pat Perez (9), $25,482 73-70-69-73—285 +1 Adam Schenk (9), $25,482 67-73-71-74—285 +1 Martin Trainer (9), $25,482 72-71-68-74—285 +1 Joseph Bramlett (7), $22,487 74-69-68-75—286 +2 Bud Cauley (7), $22,487 74-69-70-73—286 +2 Tony Finau (7), $22,487 72-71-71-72—286 +2 J.B. Holmes (7), $22,487 69-69-76-72—286 +2 Patrick Reed (7), $22,487 68-73-71-74—286 +2 Justin Rose (6), $21,483 69-69-74-75—287 +3 Steve Stricker (6), $21,483 72-71-71-73—287 +3 Brendon Todd (6), $21,483 73-70-71-73—287 +3 Charles Howell III (5), $20,832 77-66-75-70—288 +4 Alex Noren (5), $20,832 71-70-72-75—288 +4 Rory Sabbatini (5), $20,832 72-68-74-74—288 +4 Jordan Spieth (5), $20,832 72-70-70-76—288 +4 J.J. Spaun (4), $20,367 73-69-73-75—290 +6 Jason Dufner (4), $19,995 75-68-76-73—292 +8 Tyler Duncan (4), $19,995 73-69-79-71—292 +8 Kyle Stanley (4), $19,995 71-70-78-73—292 +8 Ryan Palmer (4), $19,623 71-70-81-72—294 +10 Tiger Woods (3), $19,437 69-73-76-77—295 +11

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.