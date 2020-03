Sunday’s College Baseball Scores

EAST Dartmouth 8, Nebraska-Omaha 1 Delaware St. 6, Massachusetts 3 La Salle 2, Hofstra 0 Navy 4, Air Force 3,…

EAST

Dartmouth 8, Nebraska-Omaha 1

Delaware St. 6, Massachusetts 3

La Salle 2, Hofstra 0

Navy 4, Air Force 3, 10 innings

SOUTH

Alabama St. 11, Oakland 1

Austin Peay 18, Evansville 11

Belmont 8, Bradley 7

Bryant 5, Georgia St. 1

Campbell 6, Maine 2

CCSU 4, Bethune-Cookman 0

Central Michigan 2, Jacksonville St. 1, 11 innings

Charlotte 11, UMBC 6

Clemson 3, Stony Brook 1

Coastal Carolina 13, Kennesaw St. 5

Coll. of Charleston 7, Youngstown St. 3

Dallas Baptist 3, North Carolina 0

Davidson 10, Georgetown 2

Delaware 9, North Carol ina A&T 8

Duke 3, Cornell 1

East Carolina 3, Georgia Southern 2

Elon 5, Mass.-Lowell 4

ETSU 10, Rider 4

FIU 7, George Mason 5

Florida 5, Miami 3

Florida Atlantic 9, Binghamton 4

Florida St. 10, Cincinnati 1

Furman 9, Northern Kentucky 0

George Washington 3, Marist 1

Georgia Tech 12, Ohio St. 2

Illinois 2, West Virginia 1

Indiana 12, Siena 3

James Madison 12, Quinnipiac 11

Kansas 9, Charleston Southern 1

Kent St. 4, Florida Gulf Coast 0

Kentucky 8, Appalachian St. 7, 15 innings

Lafayette 4, VMI 2

Liberty 5, Seton Hall 3

Louisiana Tech 9, Troy 0

Louisiana-Monroe 23, Grambling 12

Louisville 14, Valparaiso 10

LSU 10, Eastern Kentucky 2

Marshall 7, Bowling Green 6

Maryland 3, Rhode Island 0

Md.-Eastern Shore 10, Albany 3

Memphis 9, Dayton 2

Mercer 7, Radford 6

Middle Tennessee 4, Missouri St. 0

Mississippi 13, Xavier 3

Morehead St. 11, Norfolk St. 0

Murray St. 13, Saint Peter’s 3

NC State 15, Tennessee Tech 1

NJIT 17, Longwood 5

Northeastern 7, South Florida 5

Northwestern 4, South Carolina 3, 10 innings

Northwestern St. 8, North Alabama 3

Old Dominion 11, Holy Cross 2

Oregon St. 7, Mississippi St. 2

Penn St. 4, Wagner 2, 11 innings

Pittsburgh 3, Eastern Michigan 2

Presbyrterian 7, Manhattan 6, 10 innings

Purdue 7, Villanova 1

Richmond 4, Lehigh 1

Rutgers 7, North Florida 6

Samford 7, Lipscomb 3

Santa Clara 8, Georgia 4

South Alabama 8, Siena 2

Southern at Jackson St., ccd.

Southern Miss. 8, Central Arkansas 6

Stetson 3, Hartford 2

Tennessee 7, Stanford 2

Towson 4, High Point 3

UAB 5, UNC-Asheville 0

UCF 12, Auburn 2

UNC-Greensboro 3, Fairfield 1

UNC-Wilmington 8, Marshall 6

USC Upstate 10, Brown 5

Vanderbilt 5, Ill.-Chicago 2

VCU 6, Sacred Heart 1

Virginia 12, Bucknell 3

Virginia Tech 3, Louisiana-Lafayette 0

Western Michigan 21, Alabama A&M 9, 7 innings

William & Mary 9, Fairleigh Dickinson 2

Winthrop 3, Canisius 2

Wofford 3, Monmouth 2

Wright St. 9, W. Kentucky 5

Yale 9, The Citadel 0

Midwest

Chicago St. 3, Indiana St. 0

Miami (Ohio) 18, Purdue-Fort Wayne 8

Michigan St. 15, Merrimack 14, 10 innings

Northern Illinois 11, SE Missouri St. 5

Saint Louis 13, Ohio 2

U Conn 9, Michigan 2

SOUTHWEST

Arkansas 9, Gonzaga 5

Houston Baptist 10, Ball St. 8

Incarnate Word 7, UTSA 3

Jacksonville 8, SE Louisiana 0

Little Rock 7, Southern 4

Missouri 8, Texas A&M-CC 4

New Orleans 2, Arkansas St. 1

Oklahoma St. 8, Texas-Rio Grande Valley 4

Oral Roberts 4, Baylor 2

Sam Houston St. 12, Loyola Marymount 4

Texas 7, Boise St. 5, 10 innings

Texas A&M 14, Army 12, 8 innings

Texas St. 8, Lamar 7

Texas-Arlington 10, Stephen F. Austin 4

UT Arlington 3, SIU-Edwardsville 2

WEST

Abilene Christian 5, UCSB 4

Alabama 5, UNLV 1

Arizona 3, Nebraska 2

Arizona St. 8, Boston College 4

California 11, St. John’s 7

CS Bakersfield 2, San Francisco 0

CS Northridge 6, Grand Canyon 2

Long Beach St. 6, Wake Forest 0

New Mexico 3, Northern Colorado 2

New Mexico St. 10, Iona 4

Oregon 9, Nevada 1

Pacific 6, South Dakota St. 5, 11 innings

Pepperdine 7, Akron 1

Sacramento St. 3, Milwaukee 2

San Jose St. 9, Creighton 8

Seattle 9, S. Illinois 2

UC Irvine 9, Rice 4

UCLA 7, Saint Mary’s 1

Utah 2, Kansas St. 1

Washington 9, Fresno St. 6

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.