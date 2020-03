Spring Training Glance

All Times Eastern AMERICAN LEAGUE W L Pct. Minnesota 3 1 0.750 Detroit 3 1 0.750 Toronto 3 1 0.750…

All Times Eastern

AMERICAN LEAGUE

W L Pct. Minnesota 3 1 0.750 Detroit 3 1 0.750 Toronto 3 1 0.750 Boston 3 2 0.600 Kansas City 3 3 0.500 New York 2 2 0.500 Tampa Bay 2 2 0.500 Cleveland 2 2 0.500 Seattle 2 2 0.500 Chicago 2 2 0.500 Los Angeles 2 2 0.500 Texas 2 3 0.400 Houston 2 3 0.400 Baltimore 2 4 0.333 Oakland 0 5 0.000

NATIONAL LEAGUE

W L Pct. Miami 5 0 1.000 Philadelphia 4 1 0.800 Los Angeles 3 1 0.750 Colorado 3 1 0.750 San Diego 3 1 0.750 Arizona 2 1 0.667 Chicago 3 2 0.600 Milwaukee 2 2 0.500 San Francisco 2 2 0.500 St. Louis 2 3 0.400 Washington 2 3 0.400 Atlanta 1 3 0.250 Cincinnati 1 3 0.250 New York 1 4 0.200 Pittsburgh 0 5 0.000

___

Tuesday’s Games

Miami 7, Houston 4

Boston 12, Baltimore (ss) 4

Washington 9, St. Louis 6

Toronto (ss) 13, Philadelphia (ss) 6

Minnesota 4, Atlanta 4

Philadelphia (ss) 6, Pittsburgh 2

Tampa Bay 15, Baltimore (ss) 2

Detroit 9, N.Y. Mets 6

N.Y. Yankees 4, Toronto (ss) 1

Kansas City 5, Texas 4

Colorado 12, Chicago Cubs 6

Chicago White Sox (ss) 4, San Francisco 3

Cleveland 10, Chicago White Sox (ss) 2

Seattle 2, Milwaukee 1

San Diego 9, Oakland 6

L.A. Angels 7, Cincinnati 3

Arizona 7, L.A. Dodgers 3

Wednesday’s Games

St. Louis (ss) 7, Houston (ss) 5

N.Y. Yankees 8, Washington 2

Miami 8, St. Louis (ss) 7

Minnesota (ss) 10, Tampa Bay 8

Boston 6, Pittsburgh 3

Philadelphia 5, Minnesota (ss) 4

Baltimore 4, Atlanta 3

Detroit at Toronto, ppd.

Houston (ss) 4, N.Y. Mets 2

Milwaukee 3, San Francisco 3, 10 innings

Chicago Cubs 8, Kansas City (ss) 0

L.A. Dodgers 9, L.A. Angels 4

Arizona vs. Oakland at Mesa, Ariz., 3:05 p.m.

Seattle 5, Cincinnati 3

Kansas City (ss) 7, Chicago White Sox 6

San Diego 8, Cleveland 0

Colorado 4, Texas 3

Thursday’s Games

Philadelphia vs. Boston at Fort Myers, Fla., 1:05 p.m.

Tampa Bay (ss) vs. N.Y. Yankees at Tampa, Fla., 1:05 p.m.

Detroit vs. Tampa Bay (ss) at Port Charlotte, Fla., 1:05 p.m.

St. Louis vs. Atlanta at North Port, Fla., 1:05 p.m.

Pittsburgh vs. Baltimore at Sarasota, Fla., 1:05 p.m.

Minnesota vs. Toronto at Dunedin, Fla., 1:07 p.m.

Chicago Cubs vs. Texas at Surprise, Ariz., 3:05 p.m.

Seattle (ss) vs. Chicago White Sox at Glendale, Ariz., 3:05 p.m.

Colorado vs. Oakland at Mesa, Ariz., 3:05 p.m.

L.A. Dodgers vs. Cleveland at Goodyear, Ariz., 3:05 p.m.

Kansas City vs. Milwaukee at Phoenix, 3:05 p.m.

San Diego vs. L.A. Angels at Tempe, Ariz., 3:10 p.m.

San Francisco vs. Seattle (ss) at Peoria, Ariz., 3:10 p.m.

Cincinnati vs. Arizona at Scottsdale, Ariz., 3:10 p.m.

Houston vs. Washington at West Palm Beach, Fla., 6:05 p.m.

N.Y. Mets vs. Miami at Jupiter, Fla., 7:05 p.m.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.