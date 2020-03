Saturday’s College Baseball Scores

EAST La Salle 4, Hofstra 3 Massachusetts 6, Delaware St. 3 St. Bonaventure 11, Mount St. Mary’s 9 West Virginia…

EAST

La Salle 4, Hofstra 3

Massachusetts 6, Delaware St. 3

St. Bonaventure 11, Mount St. Mary’s 9

West Virginia 5, Saint Joseph’s 1

SOUTH

Albany 7, Md.-Eastern Shore 4

Binghamton at Florida Atlantic, ppd..

Brown 3, Wofford 2, 7 innings

Butler at UNC-Wilmington, ccd.

Charlotte 6, UMBC 1

Davidson 5, Georgetown 4

Delaware 4, North Carolina A&T 1

Duke 2, Cornell 0

George Washington 6, Marist 4

Georgia Tech 5, Ohio St. 2

High Point 4, Towson 0

Indiana 4, South Alabama 2

Kansas 13, Charleston Southern 4

Longwood 11, NJIT 7

Louisville 6, Valparaiso 1

Marshall 5, Bowling Green 2

Monmouth 15, Presbyterian 2

Murray St. 11, Saint Peter’s 1, 7 innings

NC State 8, Tennessee Tech 2

North Carolina 9, Dallas Baptist 0

Old Dominion 5, Holy Cross 2

Richmond 9, Lehigh 4

UNC-Greensboro 1, Fairfield 0

Virginia 14, Bucknell 3

Wagner 1, Penn St. 0

Western Michigan 12, Alabama A&M 0

Winthrop 3, Canisius 2

MIDWEST

Merrimack 3, Michigan St. 1

Northern Illinois 7, SE Missouri St. 5

Villanova 7, Maine 2

SOUTHWEST

Oklahoma 3, Illinois St. 2

WEST

CS Northridge at Fordham, ccd.

UC Davis 3, North Dakota St. 2

