Puerto Rico Open Scores

Friday Coco Beach Golf & Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3 million Yardage:7,569; par 72 (36-36) Second Round…

Second Round Kyle Stanley 64-70—134 Josh Teater 66-68—134 Emiliano Grillo 66-68—134 Viktor Hovland 68-66—134 Sam Ryder 70-65—135 David Lingmerth 71-65—136 Ben Martin 70-66—136 Rhein Gibson 66-70—136 Martin Laird 67-69—136 Robert Streb 69-68—137 Chris Couch 66-71—137 Wes Roach 67-70—137 Rob Oppenheim 69-68—137 Adam Schenk 72-65—137 Kiradech Aphibarnrat 68-69—137 Shawn Stefani 72-65—137 Sebastian Cappelen 72-65—137 Peter Uihlein 66-71—137 George McNeill 69-69—138 Scott Brown 67-71—138 Will Gordon 70-68—138 Tyler McCumber 70-68—138 Nelson Ledesma 70-68—138 Patrick Rodgers 70-68—138 Ted Potter, Jr. 68-70—138 Joseph Bramlett 71-67—138 Kyoung-Hoon Lee 70-69—139 Maverick McNealy 70-69—139 J.J. Henry 69-70—139 Tim Wilkinson 69-70—139 Zack Sucher 70-69—139 Doug Ghim 69-70—139 Bill Haas 69-71—140 Xinjun Zhang 71-69—140 Fabián Gómez 70-70—140 Bo Van Pelt 71-69—140 Brice Garnett 72-68—140 MJ Daffue 67-73—140 Kristoffer Ventura 72-68—140 Chase Seiffert 71-69—140 Julián Etulain 67-73—140 Cameron Davis 69-71—140 Roberto Castro 71-69—140 Anirban Lahiri 70-70—140 John Senden 70-70—140 Arjun Atwal 73-67—140 Cameron Percy 70-71—141 Sangmoon Bae 74-67—141 D.J. Trahan 72-69—141 Henrik Norlander 66-75—141 Mark Anderson 68-73—141 Robby Shelton 68-73—141 Austin Cook 74-67—141 Matthew NeSmith 70-71—141 Michael Gellerman 71-70—141 Vincent Whaley 70-71—141 Jay McLuen 67-74—141 Brandon Hagy 72-69—141 Bo Hoag 74-67—141 Seamus Power 73-69—142 Jhonattan Vegas 68-74—142 Alex Cejka 72-70—142 Brendon de Jonge 71-71—142 Ryan Brehm 69-73—142 Derek Ernst 71-71—142 Roger Sloan 73-69—142 Johnson Wagner 71-71—142 Daniel Chopra 69-73—142 Beau Hossler 72-70—142 Missed Cut Alex Noren 70-73—143 Kramer Hickok 72-71—143 Robert Garrigus 73-70—143 David Hearn 70-73—143 Grayson Murray 73-70—143 Ricky Barnes 71-72—143 Domenico Geminiani 72-71—143 Chris Baker 74-69—143 Chandler Phillips 74-70—144 Richy Werenski 75-69—144 Parker McLachlin 75-69—144 John Merrick 70-74—144 Chad Campbell 70-74—144 Zac Blair 76-68—144 Andrew Loupe 75-69—144 Dominic Bozzelli 71-73—144 Justin Bertsch 70-74—144 Ben Taylor 73-72—145 Edward Figueroa 71-74—145 Freddie Jacobson 72-73—145 Lucas Bjerregaard 74-71—145 Jonathan Byrd 69-76—145 Carlos Franco 75-70—145 Justin Doeden 73-72—145 Ted Purdy 74-71—145 Satoshi Kodaira 73-73—146 Omar Uresti 74-72—146 Michael Gligic 71-75—146 Carl Yuan 73-73—146 Robert Allenby 72-75—147 Martin Trainer 74-73—147 D.A. Points 76-71—147 Davis Thompson 72-75—147 Justin Suh 73-74—147 Derek Gillespie 75-73—148 Parker Gillam 75-73—148 Chris Nido 71-77—148 Brian Davis 70-78—148 Andrea Pavan 74-74—148 Sam Saunders 75-74—149 Jason Bohn 76-73—149 Chesson Hadley 79-70—149 Tom Lewis 73-76—149 Andres Romero 75-74—149 Bryson Nimmer 76-73—149 Hank Lebioda 74-75—149 John Rollins 75-76—151 Alex Beach 77-76—153 Smylie Kaufman 78-77—155 Hiram Silfa 75-82—157

