PGA – The Genesis Invitational Scores

Friday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $9.3 million Yardage: 7,322; Par 71 Second Round Matt Kuchar 64-69—133 Harold Varner III 67-68—135 Rory McIlroy 68-67—135 Wyndham Clark 67-68—135 Sung Kang 69-67—136 Adam Scott 72-64—136 Vaughn Taylor 69-67—136 Russell Henley 67-69—136 Chez Reavie 69-68—137 Rafa Cabrera Bello 68-69—137 Jon Rahm 70-68—138 J.B. Holmes 69-69—138 Justin Rose 69-69—138 Si Woo Kim 69-69—138 James Hahn 68-70—138 Carlos Ortiz 68-70—138 Dustin Johnson 72-66—138 Paul Casey 69-69—138 Sebastián Muñoz 69-69—138 Bryson DeChambeau 68-70—138 Joel Dahmen 68-71—139 Luke List 71-68—139 Scott Piercy 70-69—139 Scott Brown 71-68—139 Brian Harman 70-69—139 Adam Schenk 67-73—140 Collin Morikawa 73-67—140 Kyoung-Hoon Lee 67-73—140 Brian Stuard 72-68—140 Patrick Cantlay 68-72—140 Andrew Landry 68-72—140 Sergio Garcia 70-70—140 Rory Sabbatini 72-68—140 Sam Burns 73-68—141 Denny McCarthy 69-72—141 Max Homa 72-69—141 Lanto Griffin 71-70—141 Patrick Reed 68-73—141 Kyle Stanley 71-70—141 Matthew Fitzpatrick 71-70—141 Alex Noren 71-70—141 Scottie Scheffler 69-72—141 Ryan Palmer 71-70—141 J.T. Poston 69-72—141 Patrick Rodgers 71-71—142 Ryan Moore 71-71—142 J.J. Spaun 73-69—142 Talor Gooch 70-72—142 Adam Hadwin 71-71—142 Tiger Woods 69-73—142 Jordan Spieth 72-70—142 Marc Leishman 70-72—142 Brooks Koepka 69-73—142 Xander Schauffele 72-70—142 Tyler Duncan 73-69—142 Martin Laird 71-71—142 Cameron Tringale 74-69—143 Abraham Ancer 76-67—143 Bud Cauley 74-69—143 Steve Stricker 72-71—143 Tony Finau 72-71—143 Charles Howell III 77-66—143 Martin Trainer 72-71—143 Pat Perez 73-70—143 Joseph Bramlett 74-69—143 Brendon Todd 73-70—143 Jason Dufner 75-68—143 Hideki Matsuyama 71-72—143

Failed to make the cut

Sepp Straka 71-73—144 Danny Willett 73-71—144 Adam Long 71-73—144 Joaquin Niemann 72-72—144 Jim Furyk 70-74—144 Nick Taylor 71-73—144 Troy Merritt 73-71—144 Ryan Armour 70-74—144 Aaron Baddeley 71-73—144 Charley Hoffman 73-71—144 Scott Stallings 69-75—144 Jhonattan Vegas 75-69—144 Sungjae Im 69-75—144 Bubba Watson 72-72—144 Jason Day 68-76—144 Russell Knox 74-70—144 Dylan Frittelli 74-70—144 Nick Watney 71-74—145 Michael Thompson 69-76—145 Justin Thomas 74-71—145 Jason Kokrak 72-73—145 Chris Stroud 71-74—145 Emiliano Grillo 71-74—145 Kevin Chappell 71-74—145 Corey Conners 70-75—145 Kevin Tway 72-73—145 Danny Lee 72-73—145 Erik van Rooyen 71-74—145 Branden Grace 73-73—146 Jimmy Walker 75-71—146 Peter Malnati 74-72—146 Kiradech Aphibarnrat 71-75—146 Bronson Burgoon 71-75—146 Jim Herman 73-73—146 Phil Mickelson 72-74—146 Cameron Smith 74-72—146 Brian Gay 72-74—146 C.T. Pan 72-75—147 Kevin Na 74-73—147 Nate Lashley 76-71—147 Matthew Wolff 74-73—147 Sam Ryder 76-72—148 Aaron Wise 73-75—148 Cameron Champ 75-73—148 Keegan Bradley 75-73—148 Matt Jones 79-70—149 Matt Every 73-76—149 Andrew Putnam 72-77—149 Francesco Molinari 75-75—150 Roger Sloan 74-76—150 Sean Yu 78-73—151 Kyongjun Moon 80-72—152

