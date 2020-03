PGA European Tour Scores

Saturday At Al Mouj Golf Muscat, Oman Purse: $1.75 millions Yardage: 7,365; Par: 72 Third Round Brandon Stone, South Africa…

Saturday At Al Mouj Golf Muscat, Oman Purse: $1.75 millions Yardage: 7,365; Par: 72 Third Round

Brandon Stone, South Africa 67-71-67_205

Joost Luiten, Netherlands 69-69-67_205

Rasmus Højgaard, Denmark 67-68-70_205

Mikko Korhonen, Finland 73-67-65_205

Callum Shinkwin, Britain 69-70-66_205

Sami Valimaki, Finland 74-67-64_205

Guido Migliozzi, Italy 66-72-68_206

Adrien Saddier, France 72-68-67_207

Jordan Smith, Britain 70-70-67_207

Clément Sordet, France 70-71-66_207

Kalle Samooja, Finland 71-65-72_208

Nicolas Colsaerts, Belgium 69-67-73_209

Robert Rock, Britain 73-65-71_209

Stephen Gallacher, Scotland 68-67-74_209

Martin Kaymer, Germany 73-69-67_209

Jeff Winther, Denmark 69-72-69_210

Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-70-71_210

Adrian Otaegui, Spain 68-74-68_210

Haotong Li, China 73-69-68_210

Justin Walters, South Africa 69-74-67_210

Alejandro Cañizares, Spain 70-69-72_211

Jeunghun Wang, South Korea 71-68-72_211

Paul Waring, Britain 70-73-68_211

Louis De Jager, South Africa 69-72-70_211

Antoine Rozner, France 71-70-70_211

Robin Roussel, France 75-69-67_211

Lorenzo Gagli, Italy 69-70-73_212

Richard Mcevoy, Britain 70-68-74_212

Taehee Lee, South Korea 67-75-70_212

Darius Van Driel, Netherlands 71-69-72_212

Aaron Cockerill, Canada 69-73-70_212

Grant Forrest, Scotland 70-73-69_212

Victor Dubuisson, France 68-75-69_212

Connor Syme, Scotland 73-70-69_212

Richard Bland, Britain 72-71-69_212

George Coetzee, South Africa 68-73-72_213

Joel Sjöholm, Sweden 72-70-71_213

Chris Paisley, Britain 73-69-71_213

Rikard Karlberg, Sweden 72-70-71_213

Shaun Norris, South Africa 72-71-70_213

Ross Fisher, Britain 68-75-70_213

Benjamin Hebert, France 71-72-70_213

Andrea Pavan, Italy 71-72-70_213

Søren Kjeldsen, Denmark 71-70-73_214

Edoardo Molinari, Italy 70-72-72_214

Gavin Green, Malaysia 71-70-73_214

Cormac Sharvin, Northern Ireland 75-67-72_214

Scott Hend, Australia 70_72-72_214

Thomas Detry, Belgium 71-72-71_214

Steven Brown, Britain 69-74-71_214

Sean Crocker, United States 72-71-71_214

Ben Stow, Britain 73-69-73_215

Johannes Veerman, United States 72-70-73_215

Calum Hill, Scotland 73-68-74_215

Nicolai Højgaard, Denmark 73-71-71_215

Maverick Antcliff, Australia 72-71-72_215

S.S.P. Chawrasia, India 68-75-72_215

Marcus Armitage, Britain 72-72-71_215

Matthew Jordan, Britain 77-67-71_215

Alexander Levy, France 69-75-71_215

Adrian Meronk, Poland 73-71-71_215

Jamie Donaldson, Wales 71-73-71_215

Lars Van Meijel, Netherlands 72-72-71_215

Robin Sciot-Siegrist, France 70-73-73_216

Darren Fichardt, South Africa 74-69-73_216

Benjamin Poke, Denmark 71-73-72_216

James Morrison, Britain 74-70-72_216

Pablo Larrazábal, Spain 73-70-74_217

Zander Lombard, South Africa 68-73-76_217

Maximilian Kieffer, Germany 72-72-73_217

Ashley Chesters, Britain 73-70-74_217

Dean Burmester, South Africa 73-71-73_217

Jack Singh Brar, Britain 71-73-73_217

Missed Cut

Renato Paratore, Italy 71-73-74_218

Lee Slattery, Britain 73-71-74_218

Bryce Easton, South Africa 72-71-75_218

Andy Sullivan, Britain 68-76-75_219

Jean-Baptiste Gonnet, France 71-73-75_219

Peter Hanson, Sweden 70-74-75_219

