PGA – AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

Saturday Pebble Beach, Calif. p-Pebble Beach Golf Links (Host Course); 6,816 yards; Par 72 s-Spyglass Hill Golf Course; 7,035 yards; Par 72 m-Monterey Peninsula CC; 6,958 yards; Par 71 Purse: $7.8 million Third Round

Note: Tournament is played on three courses with different pars.

Nick Taylor 63m-66p-69s—198 Phil Mickelson 68s-64m-67p—199 Jason Day 67m-64p-70s—201 Matt Every 70p-66s-68m—204 Kevin Streelman 69s-67m-68p—204 Peter Malnati 70p-69s-66m—205 Lanto Griffin 67s-68m-71p—206 Dustin Johnson 69s-65m-72p—206 Charl Schwartzel 67m-66p-73s—206 Matt Jones 68p-73s-65m—206 Scott Piercy 68m-66p-72s—206 Patrick Cantlay 66s-69m-72p—207 Max Homa 67s-69m-71p—207 Kurt Kitayama 69s-69m-69p—207 Brian Gay 72s-68m-68p—208 Aaron Baddeley 68m-69p-71s—208 Cameron Champ 71m-66p-71s—208 Viktor Hovland 70s-68m-70p—208 Matthew NeSmith 68p-71s-69m—208 Matt Kuchar 70p-71s-68m—209 Matthew Fitzpatrick 71p-70s-68m—209 Tim Wilkinson 69p-70s-70m—209 Wyndham Clark 68s-71m-70p—209 Harry Higgs 66m-69p-74s—209 Daniel Berger 70s-69m-70p—209 Paul Casey 71s-65m-73p—209 John Senden 71s-71m-67p—209 Kevin Chappell 68s-67m-74p—209 Chez Reavie 67m-69p-73s—209 Sean O’Hair 73s-65m-71p—209 Chris Baker 69m-64p-76s—209 Kevin Kisner 72s-68m-70p—210 Beau Hossler 68m-72p-70s—210 Jim Herman 67m-73p-70s—210 Joseph Bramlett 71m-70p-69s—210 Ben Martin 72p-68s-70m—210 Ryan Brehm 73s-69m-68p—210 Maverick McNealy 72p-72s-66m—210 Tyler McCumber 71p-70s-69m—210 Chesson Hadley 71s-67m-72p—210 Kevin Na 75s-67m-68p—210 J.B. Holmes 71p-72s-67m—210 Alex Noren 69m-67p-74s—210 Jason Dufner 73s-70m-68p—211 Stewart Cink 69p-72s-70m—211 Chase Seiffert 66p-76s-69m—211 Seamus Power 72p-68s-71m—211 Joel Dahmen 71m-73p-67s—211 Adam Schenk 68m-69p-74s—211 Vincent Whaley 71p-73s-67m—211 Tom Hoge 69m-73p-69s—211 Zac Blair 69s-69m-73p—211 Brandon Wu 69s-66m-76p—211 Cameron Tringale 71m-69p-71s—211 Lucas Glover 70p-76s-66m—212 Jordan Spieth 70s-71m-71p—212 Keith Mitchell 69m-67p-76s—212 Michael Gligic 72s-71m-69p—212 Xinjun Zhang 71p-74s-67m—212 Rob Oppenheim 68m-74p-70s—212 Doc Redman 73s-67m-72p—212 Troy Merritt 69s-70m-73p—212 Cameron Davis 71m-72p-69s—212 Luke Donald 72s-71m-69p—212 Aaron Wise 68m-74p-70s—212 Alex Cejka 69p-73s-70m—212 Wes Roach 69p-73s-70m—212 Henrik Norlander 69p-73s-70m—212 The following players failed to make the cut. Arjun Atwal 75s-67m-71p—213 Vaughn Taylor 72p-71s-70m—213 Bo Hoag 71p-75s-67m—213 Mark Hubbard 74p-72s-67m—213 Jim Furyk 74s-70m-69p—213 Richy Werenski 66m-72p-75s—213 Robert Streb 67p-74s-72m—213 Nick Watney 73p-66s-74m—213 Anirban Lahiri 73p-71s-70m—214 Adam Hadwin 74s-69m-71p—214 Smylie Kaufman 75s-66m-73p—214 Harold Varner III 67p-76s-71m—214 Andrew Landry 76p-69s-69m—214 K.J. Choi 74m-66p-74s—214 Brandt Snedeker 73s-67m-74p—214 Chris Kirk 72p-72s-70m—214 Justin Suh 67m-70p-77s—214 Michael Thompson 73p-74s-67m—214 Scott Stallings 73p-73s-68m—214 Charley Hoffman 67s-72m-75p—214 Doug Ghim 68m-72p-74s—214 Steve Stricker 74s-68m-73p—215 Kristoffer Ventura 71p-76s-68m—215 Peter Uihlein 73s-70m-72p—215 Patrick Rodgers 76s-68m-71p—215 Scott Brown 77p-72s-66m—215 Johnson Wagner 70m-74p-71s—215 Mark Anderson 73m-70p-72s—215 Scott Harrington 68m-72p-75s—215 Ted Potter, Jr. 72p-74s-69m—215 Russell Knox 74s-65m-76p—215 Mackenzie Hughes 74p-72s-69m—215 Branden Grace 73s-70m-72p—215 Fabián Gómez 73m-66p-77s—216 Ricky Barnes 66m-72p-78s—216 Kiradech Aphibarnrat 73p-79s-64m—216 Greg Chalmers 67m-73p-76s—216 George McNeill 68m-71p-77s—216 Zack Sucher 72p-74s-70m—216 James Hahn 71m-70p-75s—216 Sebastian Cappelen 72s-70m-75p—217 Michael Gellerman 73p-73s-71m—217 Ben Taylor 73s-67m-77p—217 Chad Campbell 74s-72m-71p—217 Brice Garnett 70m-70p-77s—217 Brandon Hagy 73p-68s-76m—217 Jonathan Byrd 67m-72p-78s—217 Padraig Harrington 70m-73p-74s—217 Dominic Bozzelli 76p-71s-70m—217 Nelson Ledesma 73p-70s-74m—217 Patrick Martin 73m-71p-73s—217 Adam Long 74s-66m-78p—218 Brian Stuard 73p-77s-68m—218 Graeme McDowell 70s-75m-73p—218 David Lingmerth 72p-74s-73m—219 Josh Teater 70m-72p-77s—219 D.A. Points 77s-70m-72p—219 Rafa Cabrera Bello 70m-74p-75s—219 Tyler Duncan 73p-73s-74m—220 Jimmy Walker 73s-68m-79p—220 Pat Perez 71s-75m-74p—220 Chris Stroud 76s-70m-75p—221 J.J. Henry 74p-76s-71m—221 Ryan Armour 70p-74s-77m—221 Si Woo Kim 77s-71m-74p—222 Satoshi Kodaira 76m-73p-73s—222 Bill Haas 71m-75p-76s—222 Rod Pampling 73m-73p-76s—222 D.J. Trahan 71m-75p-76s—222 Martin Trainer 73s-75m-74p—222 Rhein Gibson 74m-69p-79s—222 Austin Cook 78s-71m-74p—223 Bo Van Pelt 75p-74s-74m—223 Roberto Castro 74p-74s-75m—223 David Hearn 75s-73m-75p—223 Isaiah Salinda 74m-73p-76s—223 Hunter Mahan 74m-77p-74s—225 Hank Lebioda 74p-77s-74m—225 Tim Herron 78m-74p-74s—226 Sung Kang 74m-73p-79s—226 J.J. Spaun 69m-78p-79s—226 Robert Garrigus 74p-77s-76m—227 Scott de Borba 75p-78s-74m—227 Sam Saunders 77m-78p-80s—235 Kevin Stadler 77m-76p-82s—235

