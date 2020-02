NHRA Pairings, Lucas Oil Winternationals

Saturday Auto Club Raceway Pp,pms, Calif.- Sunday’s first-round pairings Top Fuel 1. Brittany Force, 3.657 seconds, 334.32 mph vs. Bye;…

1. Brittany Force, 3.657 seconds, 334.32 mph vs. Bye; 2. Austin Prock, 3.680, 330.72 vs. 13. Cameron Ferre, 4.321, 208.65; 3. Leah Pruett, 3.687, 328.06 vs. 12. Jim Maroney, 4.035, 294.43; 4. Shawn Langdon, 3.699, 322.42 vs. 11. Justin Ashley, 3.967, 236.01; 5. Doug Kalitta, 3.717, 330.39 vs. 10. Brandon Welch, 3.841, 272.17; 6. Shawn Reed, 3.735, 328.86 vs. 9. Antron Brown, 3.780, 322.42; 7. Terry McMillen, 3.748, 322.58 vs. 8. Clay Millican, 3.750, 323.19.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.841, 333.25 vs. 16. Alex Miladinovich, Toyota Camry, 4.554, 246.71; 2. Jack Beckman, Charger, 3.856, 328.86 vs. 15. Steven Densham, Ford Mustang, 4.361, 205.35; 3. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.862, 331.45 vs. 14. Terry Haddock, Mustang, 4.106, 301.07; 4. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.881, 321.50 vs. 13. Cruz Pedregon, Charger, 4.038, 320.66; 5. John Force, Camaro, 3.889, 322.04 vs. 12. Bob Bode, Mustang, 3.984, 320.89; 6. Paul Lee, Charger, 3.910, 332.92 vs. 11. Alexis DeJoria, Camry, 3.950, 321.19; 7. Ron Capps, Charger, 3.911, 328.38 vs. 10. Bob Tasca III, Mustang, 3.940, 324.28; 8. J.R. Todd, Camry, 3.914, 327.11 vs. 9. Tim Wilkerson, Mustang, 3.918, 322.96. Did Not Qualify: 17. Jim Campbell, 4.672, 264.55.

Pro Stock

1. Jeg Coughlin, Chevy Camaro, 6.525, 210.64 vs. 16. Joey Grose, Camaro, 6.640, 205.79; 2. Deric Kramer, Camaro, 6.549, 210.08 vs. 15. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.636, 207.62; 3. Erica Enders, Camaro, 6.552, 210.80 vs. 14. Cristian Cuadra, Mustang, 6.611, 209.39; 4. Kenny Delco, Camaro, 6.553, 210.60 vs. 13. Val Smeland, Camaro, 6.610, 208.75; 5. Bo Butner, Camaro, 6.553, 210.18 vs. 12. Steve Graham, Camaro, 6.598, 209.52; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.554, 210.01 vs. 11. Matt Hartford, Camaro, 6.574, 209.07; 7. Jason Line, Camaro, 6.558, 208.59 vs. 10. Alex Laughlin, Camaro, 6.566, 209.82; 8. Greg Anderson, Camaro, 6.562, 210.80 vs. 9. Chris McGaha, Camaro, 6.565, 210.80. Did Not Qualify: 17. Alan Prusiensky, 6.684, 207.43; 18. Tom Huggins, 6.691, 207.40; 19. Fernando Cuadra, 6.695, 208.04; 20. Martin Robertson, 6.719, 207.50.

