NASCAR Xfinity NASCAR Racing Experience 300 Results

Saturday At Daytona International Speedway Daytona Beach, Fla. Lap length: 2.5 miles Starting position in parentheses

1. (12) Noah Gragson, Chevrolet, 120 laps.

2. (8) Harrison Burton, Toyota, 120.

3. (26) Timmy Hill, Toyota, 120.

4. (6) Brandon Jones, Toyota, 120.

5. (10) Chase Briscoe, Ford, 120.

6. (3) Justin Haley, Chevrolet, 120.

7. (11) Brandon Brown, Chevrolet, 120.

8. (16) Ray Black II, Chevrolet, 120.

9. (9) Ryan Sieg, Chevrolet, 120.

10. (19) Alex Labbe, Chevrolet, 120.

11. (2) Michael Annett, Chevrolet, accident, 119.

12. (34) JJ Yeley, Chevrolet, 119.

13. (22) BJ McLeod, Chevrolet, 119.

14. (25) Vinnie Miller, Toyota, 119.

15. (36) Joe Nemechek, Chevrolet, 119.

16. (35) Mike Harmon, Chevrolet, 119.

17. (20) Robby Lyons II, Chevrolet, 119.

18. (31) David Starr, Chevrolet, 119.

19. (18) Jesse Little, Chevrolet, accident, 118.

20. (33) Chad Finchum, Toyota, 118.

21. (32) Josh Bilicki, Toyota, 117.

22. (23) Ross Chastain, Chevrolet, 115.

23. (4) Jeb Burton, Chevrolet, accident, 114.

24. (24) Brett Moffitt, Chevrolet, accident, 114.

25. (15) Austin Cindric, Ford, accident, 113.

26. (17) Josh Williams, Chevrolet, accident, 113.

27. (21) CJ McLaughlin, Chevrolet, 113.

28. (29) Jeremy Clements, Chevrolet, 113.

29. (14) Caesar Bacarella, Chevrolet, accident, 112.

30. (13) Justin Allgaier, Chevrolet, accident, 107.

31. (30) Matt Mills, Toyota, electrical, 101.

32. (7) Riley Herbst, Toyota, accident, 59.

33. (1) Myatt Snider, Chevrolet, accident, 59.

34. (27) Chris Cockrum, Chevrolet, accident, 59.

35. (28) Austin Hill, Toyota, accident, 37.

36. (5) Joe Graf Jr., Chevrolet, accident, 37.

Average Speed of Race Winner: 136.64 mph.

Time of Race: 2 hours, 11 minutes, 44 seconds.

Margin of Victory: Under caution.

Caution Flags: 7 for 28 laps.

Lead Changes: 12 among 8 drivers.

Lap Leaders: M. Snider 1-13; H. Burton 14; M. Snider 15-23; J. Burton 24-31; J. Allgaier 32-36; H. Burton 37-44; J. Allgaier 45-62; J. Burton 63-80; T. Hill 81; A. Labbe 82-100; N. Gragson 101-113; C. Briscoe 114-118; N. Gragson 119-120.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Jeb Burton 2 times for 26 laps; Justin Allgaier 2 times for 23 laps; Myatt Snider 2 times for 22 laps; Alex Labbe 1 time for 19 laps; Noah Gragson 2 times for 15 laps; Harrison Burton 2 times for 9 laps; Chase Briscoe 1 time for 5 laps; Timmy Hill 1 time for 1 lap.

