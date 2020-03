NASCAR Gander Outdoors Truck Strat 200 Results

The Associated Press

Saturday At Las Vegas Motor Speedway Las Vegas, Nev. Lap length: 1.50 miles (Start position in parentheses) 1. (3) Kyle…

Saturday

At Las Vegas Motor Speedway

Las Vegas, Nev.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Kyle Busch, Toyota, 134 laps, 0 points.

2. (1) Johnny Sauter, Ford, 134, 34.

3. (6) Austin Hill, Toyota, 134, 40.

4. (13) Matt Crafton, Ford, 134, 29.

5. (18) Ben Rhodes, Ford, 134, 39.

6. (15) Zane Smith, Chevrolet, 134, 31.

7. (25) Todd Gilliland, Ford, 134, 32.

8. (14) Tanner Gray, Ford, 134, 29.

9. (17) Stewart Friesen, Toyota, 134, 28.

10. (2) Sheldon Creed, Chevrolet, 134, 28.

11. (7) Tyler Ankrum, Chevrolet, 134, 23.

12. (21) Spencer Davis, Toyota, 134, 25.

13. (5) Ty Majeski, Chevrolet, 134, 24.

14. (12) Ross Chastain, Chevrolet, 134, 0.

15. (23) Brennan Poole, Toyota, 134, 0.

16. (10) Brett Moffitt, Chevrolet, 134, 28.

17. (26) Austin Wayne Self, Chevrolet, 134, 20.

18. (27) Codie Rohrbaugh, Chevrolet, 134, 19.

19. (22) Tate Fogleman, Chevrolet, 133, 18.

20. (20) Jordan Anderson, Chevrolet, 132, 17.

21. (29) Natalie Decker, Chevrolet, 132, 16.

22. (16) Derek Kraus, Toyota, 131, 15.

23. (4) Christian Eckes, Toyota, 130, 32.

24. (31) Angela Ruch, Toyota, 130, 13.

25. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, 129, 12.

26. (19) Cory Roper, Ford, 128, 11.

27. (28) Josh Reaume, Chevrolet, 126, 10.

28. (11) Timmy Hill, Chevrolet, overheating, 113, 9.

29. (24) Stefan Parsons, Chevrolet, 112, 8.

30. (8) Raphael Lessard, Toyota, accident, 90, 15.

31. (9) Grant Enfinger, Ford, accident, 89, 3.

32. (32) Josh Bilicki, Chevrolet, handling, 3, 0.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 121.195 mph.

Time of Race: 1 hour, 39 minutes, 30 seconds.

Margin of Victory: 5.958 seconds.

Caution Flags: 5 for 25 laps.

Lead Changes: 15 among 5 drivers.

Lap Leaders: J.Sauter 0-4; S.Creed 5-8; J.Sauter 9-11; K.Busch 12-33; C.Eckes 34-37; K.Busch 38; C.Eckes 39-44; K.Busch 45-78; S.Creed 79; K.Busch 80; S.Creed 81; K.Busch 82-91; J.Anderson 92; K.Busch 93-95; S.Creed 96-97; K.Busch 98-134

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Busch, 7 times for 108 laps; C.Eckes, 2 times for 10 laps; S.Creed, 4 times for 8 laps; J.Sauter, 2 times for 7 laps; J.Anderson, 1 time for 1 lap.

Wins: G.Enfinger, 1.

Top 16 in Points: 1. A.Hill, 82; 2. J.Sauter, 73; 3. B.Rhodes, 60; 4. B.Moffitt, 59; 5. S.Creed, 58; 6. Z.Smith, 57; 7. G.Enfinger, 56; 8. C.Eckes, 55; 9. T.Gilliland, 54; 10. C.Rohrbaugh, 53; 11. S.Friesen, 53; 12. J.Anderson, 52; 13. M.Crafton, 51; 14. T.Ankrum, 50; 15. D.Kraus, 48; 16. N.Decker, 48.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.