NASCAR Cup Series Race – Bluegreen Vacations Duel 2 Results

Thursday At Daytona International Speedway Daytona Beach, Fla.

(Starting position in parentheses)

1. (4) William Byron, Chevrolet, 60.

2. (2) Jimmie Johnson, Chevrolet, 60.

3. (10) Kyle Larson, Chevrolet, 60.

4. (6) Kevin Harvick, Ford, 60.

5. (7) Cole Custer, Ford, 60.

6. (5) Erik Jones, Toyota, 60.

7. (8) Matt DiBenedetto, Ford, 60.

8. (11) Kurt Busch, Chevrolet, 60.

9. (14) Ross Chastain, Chevrolet, 60.

10. (9) Tyler Reddick, Chevrolet, 60.

11. (15) Ty Dillon, Chevrolet, 60.

12. (12) Michael McDowell, Ford, 60.

13. (3) Kyle Busch, Toyota, 60.

14. (13) David Ragan, Ford, 60.

15. (1) Alex Bowman, Chevrolet, 60.

16. (17) Timmy Hill, Ford, 60.

17. (16) Brendan Gaughan, Chevrolet, 60.

18. (20) Brennan Poole, Chevrolet, 59.

19. (18) Corey LaJoie, Ford, 59.

20. (21) BJ McLeod, Ford, 58.

21. (19) JJ Yeley, Ford, Accident, 41.

___

Average Speed of Race Winner: 170.994 mph.

Time of Race: Margin of Victory: .117 Seconds.

Caution Flags: 1 for 5 laps.

Lead Changes: 8 among 5 drivers.

Lap Leaders: A. Bowman 1-4;K. Harvick 5;A. Bowman 6;K. Harvick 7-15;A. Bowman 16-22;E. Jones 23-30;K. Busch 31-33;K. Harvick 34-57;W. Byron 58-60.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Kevin Harvick 3 times for 34 laps; Alex Bowman 3 times for 12 laps; Erik Jones 1 time for 8 laps; William Byron 1 time for 3 laps; Kyle Busch 1 time for 3 laps.

