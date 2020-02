LECOM Suncoast Classic Scores

Saturday At Lakewood National Golf Club Lakewood Ranch, Fla. Purse: $600,000 Yardage: 7,161; Par: 72 Third Round Peter Uihlein 68-64-66—198…

Saturday At Lakewood National Golf Club Lakewood Ranch, Fla. Purse: $600,000 Yardage: 7,161; Par: 72 Third Round Peter Uihlein 68-64-66—198 Andrew Novak 69-64-66—199 Jack Maguire 66-66-67—199 Chandler Blanchet 69-67-65—201 Greyson Sigg 66-67-68—201 Alex Chiarella 69-64-68—201 Robert Garrigus 70-62-69—201 David Kocher 71-64-67—202 Sebastián Vázquez 70-65-67—202 J.T. Griffin 69-66-67—202 Taylor Moore 67-68-67—202 John Chin 68-66-68—202 Eric Cole 68-69-66—203 Jimmy Stanger 66-70-67—203 Drew Weaver 70-67-66—203 Nicolas Echavarria 71-65-67—203 Dylan Wu 66-69-68—203 Zecheng Dou 69-69-65—203 Jamie Arnold 66-72-65—203 Taylor Montgomery 65-69-69—203 Luke Guthrie 68-65-70—203 Austin Smotherman 67-68-69—204 Carl Yuan 69-65-70—204 Kevin Dougherty 70-65-69—204 Adam Svensson 68-66-70—204 Ben Silverman 67-67-70—204 Taylor Pendrith 68-66-70—204 T.J. Vogel 66-67-71—204 Will Zalatoris 71-68-65—204 Joey Garber 68-65-71—204 Jamie Lovemark 68-69-68—205 Lee Hodges 67-70-68—205 Dan McCarthy 66-69-70—205 Kyle Jones 70-69-66—205 Tyrone Van Aswegen 69-65-71—205 Mike Weir 70-68-68—206 Mark Baldwin 68-70-68—206 Curtis Thompson 69-69-68—206 Dru Love 70-68-68—206 Paul Barjon 71-66-70—207 John VanDerLaan 70-67-70—207 Ryan Brehm 71-66-70—207 Sangmoon Bae 67-70-70—207 Jared Wolfe 70-67-70—207 Shawn Stefani 69-67-71—207 Ryan Ruffels 71-67-69—207 Zach Wright 70-68-69—207 David Lipsky 69-70-68—207 Nick Hardy 70-69-68—207 Whee Kim 67-72-68—207 Shad Tuten 72-67-68—207 Mito Pereira 70-67-71—208 Charlie Saxon 67-70-71—208 Ben Kohles 67-70-71—208 Grant Hirschman 67-71-70—208 Julián Etulain 70-69-69—208 Chad Ramey 72-67-69—208 Jason Millard 69-70-69—208 Ryan Blaum 70-67-72—209 Stephan Jaeger 72-63-74—209 Bhavik Patel 71-67-71—209 Will Cannon 69-70-70—209 Dawie van der Walt 72-65-73—210 Tag Ridings 71-66-73—210 Erik Compton 71-67-72—210 Daniel Miernicki 70-68-72—210 Matt Hutchins 72-67-71—210 Jonathan Randolph 68-71-71—210 Chip McDaniel 68-71-72—211 Trevor Cone 71-68-76—215

