Korn Ferry _ LECOM Suncoast Classic Scores

Friday At Lakewood National Golf Club Lakewood Ranch, Fla. Purse: $600,000 Yardage 7,161; Par 72 Partial Second Round Robert Garrigus 70-62—132 Peter Uihlein 68-64—132 Joey Garber 68-65—133 Ben Silverman 67-67—134 Taylor Pendrith 68-66—134 Taylor Montgomery 65-69—134 Taylor Moore 67-68—135 Kevin Dougherty 70-65—135 David Kocher 71-64—135 Sebastián Vázquez 70-65—135 J.T. Griffin 69-66—135 Shawn Stefani 69-67—136 Nicolas Echavarria 71-65—136 Chandler Blanchet 69-67—136 Drew Weaver 70-67—137 Jamie Lovemark 68-69—137 Ryan Brehm 71-66—137 Mito Pereira 70-67—137 Dawie van der Walt 72-65—137 Tag Ridings 71-66—137 Paul Barjon 71-66—137 Ryan Blaum 70-67—137 Eric Cole 68-69—137 Grant Hirschman 67-71—138 Mike Weir 70-68—138 Ryan Ruffels 71-67—138 Erik Compton 71-67—138 Bhavik Patel 71-67—138 Zecheng Dou 69-69—138 Daniel Miernicki 70-68—138 Mark Baldwin 68-70—138 Kyle Jones 70-69—139 David Lipsky 69-70—139 Trevor Cone 71-68—139 Matt Hutchins 72-67—139 Nicholas Lindheim 69-71—140 Curtis Luck 72-68—140 Kent Bulle 72-68—140 David Lingmerth 71-69—140 Brent Grant 69-71—140 Zach Zaback 71-69—140 D.A. Points 69-72—141 Martin Flores 73-68—141 Brandon Harkins 74-67—141 Andy Pope 71-70—141 Stephen Franken 76-65—141 Andres Gonzales 73-69—142 Braden Thornberry 69-73—142 Scott Gutschewski 71-71—142 Will Wilcox 75-67—142 Derek Lamely 70-72—142 Patrick Fishburn 71-71—142 Kevin Lucas 72-70—142 Steve LeBrun 75-68—143 Justin Hueber 70-73—143 Max McGreevy 74-69—143 Joshua Creel 73-70—143 Mark Blakefield 74-69—143 Connor Arendell 73-70—143 Brett Coletta 71-73—144 Anders Albertson 77-67—144 Scott Langley 73-71—144 Billy Kennerly 73-71—144 Wade Binfield 73-71—144 Vince India 74-70—144 Carson Jacobs 73-71—144 Brandon Crick 70-75—145 Seath Lauer 74-72—146 John Oda 74-75—149 Taylor Dickson 77-72—149 Steven Bowditch 76-77—153 David Perritt 76-79—155

Leaderboard at time of suspended play

Golfer Score Thru Robert Garrigus -12 F Peter Uihlein -12 F Greyson Sigg -12 13 Joey Garber -11 F Luke Guthrie -11 15 T.J. Vogel -11 13 Jack Maguire -11 10

