Europa League Glance The Associated Press

All Times EST (Home teams listed first) SECOND ROUND First leg Thursday, Feb. 20 APOEL Nicosia (Cyprus) 0, Basel (Switzerland) 3 AZ Alkmaar (Netherlands) 1, LASK (Austria) 1 Bayer Leverkusen (Germany) 2, Porto (Portugal) 1 Brugge (Belgium) 1, Manchester United (England) 1 Cluj (Romania) 1, Sevilla (Spain) 1 Copenhagen (Denmark) 1, Glasgow Celtic (Scotland) 1 Eintracht Frankfurt (Germany) 4, Salzburg (Austria) 1 Getafe (Spain) 2, Ajax (Netherlands) 0 Glasgow Rangers (Scotland) 3, Braga (Portugal) 2 Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 0, Inter Milan (Italy) 2 Olympiakos (Greece) 0, Arsenal (England) 1 Roma (Italy) 1, Gent (Belgium) 0 Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2, Benfica (Portugal) 1 Sporting Lisbon (Portugal) 3, Istanbul Basaksehir (Turkey) 1 Wolfsburg (Germany) 2, Malmo (Sweden) 1 Wolverhampton Wanderers (England) 4, Espanyol (Spain) 0 Second leg Wednesday, Feb. 26 Braga (Portugal) 0, Glasgow Rangers (Scotland) 1, Glasgow Rangers advanced on 4-2 aggregate Thursday, Feb. 27 Ajax (Netherlands) 2, Getafe (Spain) 1, Getafe (Spain) advanced on 3-2 aggregate Arsenal 1, Olympiakos (Greece) 2, 2-2 aggregate; Olymipiakos advanced on 2-1 away goals Basel (Switzerland) 1, APOEL Nicosia (Cyprus) 0, Basel advanced on 4-0 aggregate Benfica (Portugal) 3, Shakhtar Donetsk (Ukraine) 3, Shaktar Donetsk advanced on 5-4 aggregate Espanyol (Spain) 3 Wolverhampton Wanderers (England) 2, Wolverhampton Wanderers advanced on 6-3 aggregate Gent (Belgium) 1, Roma (Italy) 1, Roma advanced on 2-1 aggregate Glasgow Celtic (Scotland) 1, Copenhagen (Denmark) 3, Copenhagen advanced on 4-2 aggregate Inter Milan (Italy) 2, Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 1, Inter Milan advanced on 4-1 aggregate Istanbul Basaksehir (Turkey) 4, Sporting Lisbon (Portugal) 1, Istanbul Basaksehir advanced on 5-4 aggregate LASK (Austria) 2, AZ Alkmaar (Netherlands) 0, LASK advanced on 3-1 aggregate Malmo (Sweden) 0, Wolfsburg (Germany) 3, Wolfsburg advanced on 5-1 aggregate Manchester United (England) 5, Brugge (Belgium) 0, Manchester United advanced on 6-1 aggregate Porto (Portugal) 1, Bayer Leverkusen (Germany) 3, Bayer Leverkusen advanced on 5-2 aggregate Sevilla (Spain) 0, Cluj (Romania) 0, 1-1 aggregate; Sevilla advanced on 1-0 away goals Friday, Feb. 28 Salzburg (Austria) 2, Eintracht Frankfurt (Germany) 2, Eintracht Frankfurt advanced on 6-3 aggregate THIRD ROUND First leg Thursday, March 12 Eintracht Frankfurt (Germany)-Salzburg (Austria) winner vs. Basel (Switzerland), 1:55 p.m. LASK (Austria) vs. Manchester United (England), 1:55 p.m. Istanbul Basaksehir (Turkey) vs. Copenhagen (Denmark), 1:55 p.m. Sevilla (Spain) vs. Roma (Italy), 1:55 p.m. Glasgow Rangers (Scotland) vs. Bayer Leverkusen (Germany), 4 p.m. Inter Milan (Italy) vs. Getafe (Spain), 4 p.m. Olympiakos (Greece) vs. Wolverhampton Wanderers (England), 4 p.m. Wolfsburg (Germany) vs. Shakhtar Donetsk (Ukraine), 4 p.m. Second leg Thursday, March 19 Bayer Leverkusen (Germany) vs. Rangers (Scotland), 1:55 p.m. Getafe (Spain) vs. Inter Milan (Italy), 1:55 p.m. Shakhtar Donetsk (Ukraine) vs. Wolfsburg (Germany), 1:55 p.m. Wolverhampton Wanderers (England) vs. Olympiakos (Greece), 1:55 p.m. Basel (Switzerland) vs. Eintracht Frankfurt (Germany)-Salzburg (Austria) winner, 4 p.m. Copenhagen (Denmark) vs. Istanbul Basaksehir (Turkey), 4 p.m. Manchester United (England) vs. LASK (Austria), 4 p.m. Sevilla (Spain) vs. Roma (Italy), 4 p.m. Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.