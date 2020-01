Women’s College Basketball Scores

Monday, Jan. 13 EAST Fairleigh Dickinson 65, Sacred Heart 60 LIU 63, CCSU 61 Md.-Eastern Shore 65, NC Central 63…

Monday, Jan. 13

EAST

Fairleigh Dickinson 65, Sacred Heart 60

LIU 63, CCSU 61

Md.-Eastern Shore 65, NC Central 63

Merrimack 76, Mount St. Mary’s 55

NC A&T 69, Delaware St. 45

Robert Morris 69, St. Francis Brooklyn 44

St. Francis (Pa.) 51, Wagner 50

SOUTH

Alabama A&M 68, MVSU 48

Alcorn St. 80, Grambling St. 54

Ark.-Pine Bluff 73, Alabama St. 62

Bethune-Cookman 74, Morgan St. 65

Florida A&M 58, Coppin St. 48

Florida Gulf Coast 72, North Florida 50

Howard 78, SC State 47

Jackson St. 72, Southern U. 51

Jacksonville 88, NJIT 67

Kennesaw St. 74, Lipscomb 66

North Alabama 76, Liberty 71

FAR WEST

Portland St. 78, Montana 65

___

