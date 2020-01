The Bahamas Great Exuma Classic Scores

Wednesday At Sandals Emerald Bay Golf Club Great Exuma, Bahamas Purse: $600,000 Yardage: 7,001; Par: 72 Final Tommy Gainey, $108,000…

Wednesday At Sandals Emerald Bay Golf Club Great Exuma, Bahamas Purse: $600,000 Yardage: 7,001; Par: 72 Final Tommy Gainey, $108,000 66-75-67-69—277 John Oda, $45,000 69-71-70-71—281 Dylan Wu, $45,000 67-66-76-72—281 George Cunningham, $22,425 71-69-69-73—282 Sean O’Hair, $22,425 70-71-69-72—282 José de Jesús Rodríguez, $22,425 69-72-68-73—282 Will Zalatoris, $22,425 70-74-65-73—282 Davis Riley, $17,700 71-73-72-68—284 Mark Blakefield, $15,900 68-78-68-71—285 Adam Svensson, $15,900 69-75-71-70—285 Julián Etulain, $12,378 70-74-71-71—286 Justin Lower, $12,378 75-72-70-69—286 Ryan Ruffels, $12,378 74-69-70-73—286 Ollie Schniederjans, $12,378 73-71-69-73—286 John VanDerLaan, $12,378 71-75-72-68—286 Dan McCarthy, $9,600 71-73-69-74—287 Augusto Núñez, $9,600 73-69-74-71—287 Will Wilcox, $9,600 71-73-69-74—287 Brent Grant, $7,575 73-71-68-76—288 Taylor Montgomery, $7,575 72-74-70-72—288 Kevin Roy, $7,575 70-73-73-72—288 Shane Smith, $7,575 73-74-74-67—288 Kyle Jones, $6,330 73-70-73-73—289 Roberto Díaz, $5,456 71-76-74-69—290 Robert Garrigus, $5,456 70-74-75-71—290 Greyson Sigg, $5,456 73-71-75-71—290 Brandon Harkins, $4,740 74-70-74-73—291 Lee Hodges, $4,740 76-70-70-75—291 Erik Compton, $4,134 70-74-72-76—292 Zecheng Dou, $4,134 73-71-71-77—292 Scott Gutschewski, $4,134 75-72-72-73—292 Theo Humphrey, $4,134 73-71-72-76—292 Chase Wright, $4,134 72-72-74-74—292 Steven Alker, $3,510 71-77-75-70—293 Wade Binfield, $3,510 75-73-72-73—293 Ben Kohles, $3,510 71-76-72-74—293 Taylor Moore, $3,510 73-76-72-72—293 T.J. Vogel, $3,510 76-70-75-72—293 Michael Arnaud, $3,030 73-72-74-75—294 John Chin, $3,030 75-73-68-78—294 Joshua Creel, $3,030 67-81-70-76—294 Taylor Dickson, $3,030 71-75-74-74—294 Joey Garber, $3,030 77-70-71-76—294 Jamie Arnold, $2,730 77-72-72-74—295 David Kocher, $2,730 76-72-76-71—295 Steve LeBrun, $2,730 71-77-69-78—295 Andy Pope, $2,730 69-75-76-75—295 Alex Prugh, $2,730 74-75-71-75—295 Marcelo Rozo, $2,730 76-73-72-74—295 Nicolas Echavarria, $2,582 77-72-74-73—296 Billy Kennerly, $2,582 71-77-71-77—296 Cooper Musselman, $2,582 69-75-73-79—296 Will Cannon, $2,526 72-75-75-75—297 Luke Guthrie, $2,526 77-71-79-70—297 Dawie van der Walt, $2,526 75-74-78-70—297 Jared Wolfe, $2,526 72-74-77-74—297 Blayne Barber, $2,496 73-72-79-74—298 Grant Hirschman, $2,466 75-71-72-81—299 Trey Mullinax, $2,466 71-77-74-77—299 Taylor Pendrith, $2,466 78-71-73-77—299 Greg Yates, $2,466 78-71-74-76—299 Stephan Jaeger, $2,418 76-71-75-78—300 Austin Smotherman, $2,418 74-72-72-82—300 Braden Thornberry, $2,418 74-74-78-74—300 Dan Woltman, $2,418 73-76-74-77—300 Yuwa Kosaihira, $2,382 74-75-81-71—301 Tag Ridings, $2,382 74-74-71-82—301 Andrew Svoboda, $2,364 74-74-76-78—302

