The Bahamas Great Abaco Classic Scores

Wednesday At Royal Blue Golf Club Nassau, Bahamas Purse: $600,000 Yardage: 7,153; Par: 72 Final Jared Wolfe, $108,000 67-69-65-69—270 Brandon Harkins, $54,000 70-66-66-72—274 Nick Hardy, $28,600 72-65-67-71—275 Billy Kennerly, $28,600 70-66-72-67—275 Curtis Thompson, $28,600 70-65-69-71—275 Greg Yates, $20,700 72-69-63-73—277 Roberto Díaz, $18,450 70-68-67-73—278 Jack Maguire, $18,450 66-70-69-73—278 Scott Gutschewski, $14,798 68-66-71-74—279 Grant Hirschman, $14,798 71-70-64-74—279 Kevin Roy, $14,798 68-68-70-73—279 Callum Tarren, $14,798 70-67-67-75—279 Chip McDaniel, $10,860 71-66-67-76—280 Andrew Novak, $10,860 67-70-72-71—280 Sean O’Hair, $10,860 74-64-69-73—280 Ben Silverman, $10,860 70-70-68-72—280 Will Wilcox, $10,860 71-64-71-74—280 Dylan Wu, $9,000 72-69-70-70—281 Daniel Miernicki, $7,575 72-70-68-72—282 Augusto Núñez, $7,575 72-69-68-73—282 Austin Smotherman, $7,575 70-71-69-72—282 T.J. Vogel, $7,575 71-69-69-73—282 Steven Alker, $4,898 72-68-72-71—283 Joshua Creel, $4,898 69-69-71-74—283 Nicolas Echavarria, $4,898 71-71-67-74—283 Richard S. Johnson, $4,898 71-66-74-72—283 Whee Kim, $4,898 68-70-68-77—283 Alex Prugh, $4,898 70-70-67-76—283 Greyson Sigg, $4,898 71-69-69-74—283 John VanDerLaan, $4,898 69-70-68-76—283 Drew Weaver, $4,898 66-72-71-74—283 Will Zalatoris, $4,898 69-72-67-75—283 Zecheng Dou, $3,570 69-69-70-76—284 Kyle Jones, $3,570 68-71-70-75—284 Ryan Ruffels, $3,570 73-66-67-78—284 Brady Schnell, $3,570 72-67-72-73—284 Conrad Shindler, $3,570 72-68-72-72—284 Braden Thornberry, $3,570 68-69-72-75—284 Theo Humphrey, $3,090 68-72-69-76—285 Curtis Luck, $3,090 68-69-74-74—285 John Oda, $3,090 67-74-70-74—285 Luke Guthrie, $2,850 71-70-72-73—286 Ben Kohles, $2,850 75-66-70-75—286 Nicholas Lindheim, $2,850 69-72-70-75—286 Dan McCarthy, $2,850 74-67-72-73—286 Zach Wright, $2,850 67-70-74-75—286 Mark Blakefield, $2,640 72-70-67-78—287 Mickey DeMorat, $2,640 68-65-74-80—287 Stephan Jaeger, $2,640 67-72-69-79—287 José de Jesús Rodríguez, $2,640 70-70-70-77—287 Adam Svensson, $2,640 72-69-69-77—287 Stephen Franken, $2,538 71-70-70-77—288 Chad Ramey, $2,538 69-70-70-79—288 Dawie van der Walt, $2,538 73-67-71-77—288 Camilo Villegas, $2,538 69-67-77-75—288 Jamie Arnold, $2,502 71-70-69-79—289 David Lingmerth, $2,502 71-70-74-74—289 Dawson Armstrong, $2,460 70-72-71-77—290 Michael Arnaud, $2,460 70-72-76-72—290 Brandon Crick, $2,460 69-72-71-78—290 Brent Grant, $2,460 73-69-69-79—290 Jordan Niebrugge, $2,460 71-71-73-75—290 Wade Binfield, $2,412 69-72-76-74—291 Justin Lower, $2,412 71-67-75-78—291 Chase Wright, $2,412 69-72-76-74—291 Derek Ernst, $2,370 71-71-74-76—292 Joey Garber, $2,370 71-68-71-82—292 Taylor Pendrith, $2,370 71-71-73-77—292 Jimmy Stanger, $2,370 71-71-74-76—292 Carl Yuan, $2,340 71-68-75-79—293 Alex Cejka, $2,328 70-70-79-75—294 Martin Piller, $2,316 72-70-75-78—295

