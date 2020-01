The American Express Par Scores

Saturday La Quinta, Calif. s-Stadium Course (Host Course); 7,113 yards; Par 72 q-La Quinta Counry Club; 7,060 yards; par 72…

Saturday La Quinta, Calif. s-Stadium Course (Host Course); 7,113 yards; Par 72 q-La Quinta Counry Club; 7,060 yards; par 72 n-Nicklaus Tournament Course; 7,159 yards; par 72 Purse: $6.7 million Third Round Scottie Scheffler 65q-64n-66s—195 -21 Andrew Landry 66s-64q-65n—195 -21 Rickie Fowler 65q-64n-70s—199 -17 Ryan Moore 68q-65n-67s—200 -16 Chase Seiffert 66s-67q-67n—200 -16 Andrew Putnam 67q-69n-65s—201 -15 Abraham Ancer 68q-67n-66s—201 -15 Sebastian Cappelen 67n-70s-64q—201 -15 Tim Wilkinson 71q-65n-66s—202 -14 Sepp Straka 69n-65s-68q—202 -14 Tom Hoge 66s-70q-66n—202 -14 Alex Noren 67n-67s-68q—202 -14 Sungjae Im 67q-66n-69s—202 -14 Brendon Todd 69n-68s-65q—202 -14 Wes Roach 68q-65n-69s—202 -14 Paul Casey 68q-67n-67s—202 -14 Tony Finau 69q-62n-71s—202 -14 Hank Lebioda 65n-71s-66q—202 -14 Max Homa 71s-68q-63n—202 -14 Harris English 71n-68s-64q—203 -13 Nick Watney 67s-71q-65n—203 -13 Brendan Steele 70q-66n-67s—203 -13 Bud Cauley 68q-64n-71s—203 -13 Adam Schenk 66n-69s-68q—203 -13 Brian Harman 67q-67n-69s—203 -13 Sebastián Muñoz 67n-68s-68q—203 -13 David Hearn 71q-68n-65s—204 -12 Chesson Hadley 73q-67n-64s—204 -12 Denny McCarthy 71s-68q-65n—204 -12 Grayson Murray 64s-71q-69n—204 -12 Michael Gligic 69n-65s-70q—204 -12 Talor Gooch 69n-71s-64q—204 -12 Zac Blair 64q-70n-71s—205 -11 Scott Stallings 67n-71s-67q—205 -11 Kevin Na 69n-67s-69q—205 -11 Kyoung-Hoon Lee 68s-69q-68n—205 -11 John Huh 67n-69s-69q—205 -11 Cameron Davis 66n-67s-72q—205 -11 Cameron Tringale 69s-69q-67n—205 -11 Matt Every 70n-67s-68q—205 -11 J.T. Poston 67n-69s-69q—205 -11 Maverick McNealy 69q-65n-71s—205 -11 Brandon Hagy 74s-63q-69n—206 -10 Ted Potter, Jr. 70s-63q-73n—206 -10 Sam Burns 71s-68q-67n—206 -10 Matthew NeSmith 68s-68q-70n—206 -10 Josh Teater 67q-70n-69s—206 -10 Fabián Gómez 69s-70q-67n—206 -10 Tyler Duncan 66n-73s-67q—206 -10 Cameron Champ 67n-71s-68q—206 -10 Charley Hoffman 74q-63n-69s—206 -10 Anirban Lahiri 70n-70s-66q—206 -10 Daniel Berger 69q-68n-69s—206 -10 Doc Redman 68s-70q-68n—206 -10 Vincent Whaley 71n-68s-67q—206 -10 Ben Martin 72n-64s-71q—207 -9 Scott Piercy 67q-68n-72s—207 -9 Russell Knox 66n-71s-70q—207 -9 Henrik Norlander 75s-66q-66n—207 -9 Bronson Burgoon 72s-66q-69n—207 -9 Vaughn Taylor 69n-74s-64q—207 -9 Matthew Wolff 67q-69n-71s—207 -9 Patrick Rodgers 69s-66q-72n—207 -9 Carlos Ortiz 71s-70q-66n—207 -9 Jhonattan Vegas 68n-69s-70q—207 -9 Ryan Brehm 69s-67q-71n—207 -9 Sam Ryder 69s-70q-68n—207 -9 Brian Stuard 67n-70s-70q—207 -9 Mark Hubbard 69n-71s-67q—207 -9 Jason Dufner 67s-71q-69n—207 -9 Troy Merritt 71s-68q-68n—207 -9 Rory Sabbatini 70n-70s-67q—207 -9 D.J. Trahan 69s-69q-69n—207 -9 Tyler McCumber 67s-71q-69n—207 -9 Missed Cut Cameron Percy 74s-66q-68n—208 -8 Lucas Glover 67n-76s-65q—208 -8 Chez Reavie 71s-70q-67n—208 -8 Jimmy Walker 71s-68q-69n—208 -8 Kevin Streelman 67q-70n-71s—208 -8 Ben Taylor 71s-70q-67n—208 -8 Michael Gellerman 71n-71s-66q—208 -8 Nick Taylor 67q-68n-74s—209 -7 Kyle Stanley 70q-68n-71s—209 -7 Wyndham Clark 71q-68n-70s—209 -7 Harold Varner III 69q-72n-68s—209 -7 Roger Sloan 66n-71s-72q—209 -7 Bo Van Pelt 72q-67n-70s—209 -7 Kristoffer Venura 73q-69n-67s—209 -7 Isaiah Salinda 67n-70s-72q—209 -7 Chris Baker 71n-69s-69q—209 -7 Russell Henley 68n-70s-71q—209 -7 Zack Sucher 72n-68s-69q—209 -7 Harry Higgs 74n-72s-63q—209 -7 Mackenzie Hughes 71q-69n-70s—210 -6 Steve Stricker 69q-73n-68s—210 -6 Luke List 70n-72s-68q—210 -6 Martin Laird 69s-72q-69n—210 -6 Chris Stroud 70n-70s-70q—210 -6 Aaron Wise 70q-67n-73s—210 -6 Charles Howell III 70s-68q-72n—210 -6 Adam Long 69q-70n-71s—210 -6 Patton Kizzire 72q-69n-69s—210 -6 Hudson Swafford 70q-67n-73s—210 -6 Rob Oppenheim 73n-67s-70q—210 -6 Michael Thompson 70q-72n-68s—210 -6 Xinjun Zhang 69q-73n-68s—210 -6 Seung-Yul Noh 69q-73n-69s—211 -5 Peter Malnati 71n-71s-69q—211 -5 Lucas Bjerregaard 75n-70s-66q—211 -5 Kevin Kisner 74s-68q-69n—211 -5 Kevin Chappell 71s-72q-68n—211 -5 Danny Lee 70n-71s-70q—211 -5 sott Harrington 71s-69q-71n—211 -5 Bill Haas 68q-68n-75s—211 -5 Akshay Bhatia 71s-71q-69n—211 -5 Nelson Ledesma 70s-74q-67n—211 -5 Jason Kokrak 73s-69q-70n—212 -4 Richy Werenski 69n-73s-70q—212 -4 Zach Johnson 70n-72s-70q—212 -4 Doug Ghim 68n-70s-74q—212 -4 Byeong Hun An 70n-72s-70q—212 -4 Stewart Cink 73s-68q-71n—212 -4 Brice Garnett 77s-71q-64n—212 -4 Vince Covello 73s-69q-70n—212 -4 J.J. Spaun 71s-68q-73n—212 -4 Brian Gay 76s-68q-68n—212 -4 Greg Chalmers 71s-70q-71n—212 -4 James Hahn 72s-72q-69n—213 -3 Austin Cook 69s-72q-72n—213 -3 Phil Mickelson 70q-72n-71s—213 -3 Aaron Baddeley 70s-71q-73n—214 -2 Ryan Armour 67n-75s-72q—214 -2 Beau Hossler 71q-73n-70s—214 -2 Kramer Hickok 71q-72n-71s—214 -2 Kevin Stadler 70q-70n-75s—215 -1 Billy Horshel 74n-71s-70q—215 -1 Joseph Bramlett 73q-70n-72s—215 -1 Franceso Molinari 73q-71n-72s—216 E Ricky Barnes 70s-71q-76n—217 +1 Mark Wilson 69q-74n-74s—217 +1 John Senden 75n-74s-69q—218 +2 Robert Streb 71n-76s-71q—218 +2 Charles Reiter 75q-72n-71s—218 +2 Robby Shelton 71q-73n-74s—218 +2 Sam Saunders 70q-72n-78s—220 +4 Rafael Campos 73s-71q-76n—220 +4 Rhein Gibson 72q-78n-71s—221 +5 Dominic Bozzelli 67n-77s-79q—223 +7 Scott Brown 74q-77n-72s—223 +7 Brian Smock 76s-73q-75n—224 +8 Huner Mahan 72s-77q-77n—226 +10 Martin Trainer 78n-78s-74q—230 +14

