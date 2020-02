Omega Dubai Desert Classic Leading Scores

Sunday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $3.25 million Yardage: 7,353; Par: 72 Final x-won on second…

Sunday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $3.25 million Yardage: 7,353; Par: 72 Final x-won on second playoff hole x-Lucas Herbert, Australia 69-71-71-68—279 Christian Bezuidenhout, South Africa 70-69-72-68—279 Adri Arnaus, Spain 72-68-71-70—281 Dean Burmester, South Africa 69-68-72-72—281 Tom Lewis, England 73-69-65-74—281 Kurt Kitayama, United States 69-70-68-75—282 Ashun Wu, China 69-69-67-77—282 Mike Lorenzo-Vera, France 74-71-67-71—283 Robert McIntyre, Scotland 74-70-67-72—283 Bryson DeChambeau, United States 70-67-70-76—283 Matthieu Pavon, France 69-71-75-69—284 David Lipsky, United States 68-75-71-70—284 Shane Lowry, Ireland 72-69-69-74—284 Tommy Fleetwood, England 75-65-69-75—284 Eddie Pepperell, England 69-67-72-76—284 Also Martin Kaymer, Germany 72-71-73-69—285 Ian Poulter, England 71-73-71-70—285 Louis Oosthuizen, South Africa 71-72-73-70—286 Sergio Garcia, Spain 71-72-70-73—286 Henrik Stenson, Sweden 72-70-72-76—290 Erik van Rooyen, South Africa 70-75-69-76—290 Danny Willett, England 76-70-72-73—291 Matthew Fitzpatrick, England 74-71-69-78—292 Padraig Harrington, Ireland 71-75-73-74—293 Lee Westwood, England 78-68-73-74—293 Sean Crocker, United States 72-72-75-76—295

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.