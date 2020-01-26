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LPGA Tour _ Gainbridge at Boca Rio Scores

The Associated Press

January 26, 2020, 6:38 PM

Sunday
At Boca Rio Golf Club
Boca Raton, Fla.
Purse: $2 million
Yardage: 6,701; Par 72
Final
Madelene Sagstrom, $300,000 72-62-67-70—271
Nasa Hataoka, $185,623 72-64-67-69—272
Danielle Kang, $134,656 72-67-65-69—273
Celine Boutier, $104,167 71-67-67-70—275
Sei Young Kim, $83,843 68-69-67-73—277
Moriya Jutanugarn, $63,009 72-67-67-72—278
Cydney Clanton, $63,009 72-64-69-73—278
Yui Kawamoto, $45,563 68-73-69-69—279
Klara Spilkova, $45,563 72-68-68-71—279
Jessica Korda, $45,563 66-73-69-71—279
Charley Hull, $34,578 75-68-69-68—280
Cristie Kerr, $34,578 72-71-69-68—280
Xiyu Lin, $34,578 69-72-67-72—280
Jennifer Song, $34,578 72-64-72-72—280
Lexi Thompson, $27,236 73-68-69-71—281
Carlota Ciganda, $27,236 69-66-75-71—281
Georgia Hall, $27,236 70-71-68-72—281
Brooke M. Henderson, $27,236 72-68-68-73—281
Morgan Pressel, $21,380 75-69-72-66—282
Caroline Masson, $21,380 74-70-71-67—282
Jennifer Kupcho, $21,380 77-67-70-68—282
Jodi Ewart Shadoff, $21,380 71-71-71-69—282
Austin Ernst, $21,380 71-70-70-71—282
Dana Finkelstein, $21,380 70-71-70-71—282
Jaye Marie Green, $21,380 73-66-70-73—282
Bronte Law, $21,380 73-66-70-73—282
Lindsey Weaver, $17,987 69-71-72-71—283
Eun-Hee Ji, $15,976 73-70-73-68—284
Nelly Korda, $15,976 71-69-75-69—284
Mariah Stackhouse, $15,976 74-69-71-70—284
Pernilla Lindberg, $15,976 73-68-73-70—284
Stacy Lewis, $15,976 71-70-72-71—284
Kristen Gillman, $13,821 74-70-70-71—285
Brittany Altomare, $13,821 76-69-68-72—285
Lauren Stephenson, $10,874 73-72-72-69—286
Lindy Duncan, $10,874 72-71-74-69—286
Jing Yan, $10,874 74-71-71-70—286
Marina Alex, $10,874 75-69-72-70—286
Haeji Kang, $10,874 74-71-70-71—286
Patty Tavatanakit, $10,874 68-75-72-71—286
Yealimi Noh, $10,874 74-71-69-72—286
Maria Fernanda Torres, $10,874 74-68-71-73—286
Chella Choi, $10,874 70-72-71-73—286
Stephanie Meadow, $10,874 71-72-68-75—286
Jasmine Suwannapura, $7,738 74-68-74-71—287
Yu Liu, $7,738 73-71-71-72—287
Albane Valenzuela, $7,738 75-68-72-72—287
Mariajo Uribe, $7,738 73-69-72-73—287
In Gee Chun, $7,738 71-73-69-74—287
Brittany Lincicome, $7,738 75-67-70-75—287
Angela Stanford, $7,738 70-70-71-76—287
Megan Khang, $6,199 72-72-75-69—288
Anna Nordqvist, $6,199 75-69-74-70—288
Alison Lee, $6,199 76-69-71-72—288
Mel Reid, $6,199 71-73-72-72—288
Pajaree Anannarukarn, $6,199 74-71-70-73—288
Angel Yin, $6,199 75-65-73-75—288
Mi Hyang Lee, $5,209 73-72-73-71—289
Gerina Piller, $5,209 75-69-72-73—289
Mind Muangkhumsakul, $5,209 75-68-70-76—289
Linnea Strom, $5,209 71-70-72-76—289
Jane Park, $4,878 70-73-75-73—291
Hee Young Park, $4,675 72-72-78-71—293
Tiffany Chan, $4,675 74-69-77-73—293
Sakura Yokomine, $4,675 70-73-73-77—293
Anne van Dam, $4,472 73-71-76-74—294
Ariya Jutanugarn, $4,319 71-73-77-74—295
Ryann O’Toole, $4,319 72-72-76-75—295
Jillian Hollis, $4,167 70-73-77-76—296
Daniela Darquea, $4,066 73-71-78-78—300
Ally McDonald, $4,015 74-70-79-78—301

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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