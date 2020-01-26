LPGA Tour _ Gainbridge at Boca Rio Par Scores

|Sunday
|At Boca Rio Golf Club
|Boca Raton, Fla.
|Purse: $2 million
|Yardage: 6,701; Par 72
|Final
|Madelene Sagstrom, $300,000
|72-62-67-70—271
|-17
|Nasa Hataoka, $185,623
|72-64-67-69—272
|-16
|Danielle Kang, $134,656
|72-67-65-69—273
|-15
|Celine Boutier, $104,167
|71-67-67-70—275
|-13
|Sei Young Kim, $83,843
|68-69-67-73—277
|-11
|Moriya Jutanugarn, $63,009
|72-67-67-72—278
|-10
|Cydney Clanton, $63,009
|72-64-69-73—278
|-10
|Yui Kawamoto, $45,563
|68-73-69-69—279
|-9
|Klara Spilkova, $45,563
|72-68-68-71—279
|-9
|Jessica Korda, $45,563
|66-73-69-71—279
|-9
|Charley Hull, $34,578
|75-68-69-68—280
|-8
|Cristie Kerr, $34,578
|72-71-69-68—280
|-8
|Xiyu Lin, $34,578
|69-72-67-72—280
|-8
|Jennifer Song, $34,578
|72-64-72-72—280
|-8
|Lexi Thompson, $27,236
|73-68-69-71—281
|-7
|Carlota Ciganda, $27,236
|69-66-75-71—281
|-7
|Georgia Hall, $27,236
|70-71-68-72—281
|-7
|Brooke M. Henderson, $27,236
|72-68-68-73—281
|-7
|Morgan Pressel, $21,380
|75-69-72-66—282
|-6
|Caroline Masson, $21,380
|74-70-71-67—282
|-6
|Jennifer Kupcho, $21,380
|77-67-70-68—282
|-6
|Jodi Ewart Shadoff, $21,380
|71-71-71-69—282
|-6
|Austin Ernst, $21,380
|71-70-70-71—282
|-6
|Dana Finkelstein, $21,380
|70-71-70-71—282
|-6
|Jaye Marie Green, $21,380
|73-66-70-73—282
|-6
|Bronte Law, $21,380
|73-66-70-73—282
|-6
|Lindsey Weaver, $17,987
|69-71-72-71—283
|-5
|Eun-Hee Ji, $15,976
|73-70-73-68—284
|-4
|Nelly Korda, $15,976
|71-69-75-69—284
|-4
|Mariah Stackhouse, $15,976
|74-69-71-70—284
|-4
|Pernilla Lindberg, $15,976
|73-68-73-70—284
|-4
|Stacy Lewis, $15,976
|71-70-72-71—284
|-4
|Kristen Gillman, $13,821
|74-70-70-71—285
|-3
|Brittany Altomare, $13,821
|76-69-68-72—285
|-3
|Lauren Stephenson, $10,874
|73-72-72-69—286
|-2
|Lindy Duncan, $10,874
|72-71-74-69—286
|-2
|Jing Yan, $10,874
|74-71-71-70—286
|-2
|Marina Alex, $10,874
|75-69-72-70—286
|-2
|Haeji Kang, $10,874
|74-71-70-71—286
|-2
|Patty Tavatanakit, $10,874
|68-75-72-71—286
|-2
|Yealimi Noh, $10,874
|74-71-69-72—286
|-2
|Maria Fernanda Torres, $10,874
|74-68-71-73—286
|-2
|Chella Choi, $10,874
|70-72-71-73—286
|-2
|Stephanie Meadow, $10,874
|71-72-68-75—286
|-2
|Jasmine Suwannapura, $7,738
|74-68-74-71—287
|-1
|Yu Liu, $7,738
|73-71-71-72—287
|-1
|Albane Valenzuela, $7,738
|75-68-72-72—287
|-1
|Mariajo Uribe, $7,738
|73-69-72-73—287
|-1
|In Gee Chun, $7,738
|71-73-69-74—287
|-1
|Brittany Lincicome, $7,738
|75-67-70-75—287
|-1
|Angela Stanford, $7,738
|70-70-71-76—287
|-1
|Megan Khang, $6,199
|72-72-75-69—288
|E
|Anna Nordqvist, $6,199
|75-69-74-70—288
|E
|Alison Lee, $6,199
|76-69-71-72—288
|E
|Mel Reid, $6,199
|71-73-72-72—288
|E
|Pajaree Anannarukarn, $6,199
|74-71-70-73—288
|E
|Angel Yin, $6,199
|75-65-73-75—288
|E
|Mi Hyang Lee, $5,209
|73-72-73-71—289
|+1
|Gerina Piller, $5,209
|75-69-72-73—289
|+1
|Mind Muangkhumsakul, $5,209
|75-68-70-76—289
|+1
|Linnea Strom, $5,209
|71-70-72-76—289
|+1
|Jane Park, $4,878
|70-73-75-73—291
|+3
|Hee Young Park, $4,675
|72-72-78-71—293
|+5
|Tiffany Chan, $4,675
|74-69-77-73—293
|+5
|Sakura Yokomine, $4,675
|70-73-73-77—293
|+5
|Anne van Dam, $4,472
|73-71-76-74—294
|+6
|Ariya Jutanugarn, $4,319
|71-73-77-74—295
|+7
|Ryann O’Toole, $4,319
|72-72-76-75—295
|+7
|Jillian Hollis, $4,167
|70-73-77-76—296
|+8
|Daniela Darquea, $4,066
|73-71-78-78—300
|+12
|Ally McDonald, $4,015
|74-70-79-78—301
|+13
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