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LPGA Tour _ Gainbridge at Boca Rio Par Scores

The Associated Press

January 26, 2020, 5:52 PM

Sunday
Ar Boca Rio Golf Club
Boca Raton, Fla.
Purse: $2 million
Yardage: 6,701; Par 72
Final
Madelene Sagstrom, $300,000 72-62-67-70—271 -17
Nasa Hataoka, $185,623 72-64-67-69—272 -16
Danielle Kang, $134,656 72-67-65-69—273 -15
Celine Boutier, $104,167 71-67-67-70—275 -13
Sei Young Kim, $83,843 68-69-67-73—277 -11
Moriya Jutanugarn, $63,009 72-67-67-72—278 -10
Cydney Clanton, $63,009 72-64-69-73—278 -10
Yui Kawamoto, $45,563 68-73-69-69—279 -9
Klara Spilkova, $45,563 72-68-68-71—279 -9
Jessica Korda, $45,563 66-73-69-71—279 -9
Charley Hull, $34,578 75-68-69-68—280 -8
Cristie Kerr, $34,578 72-71-69-68—280 -8
Xiyu Lin, $34,578 69-72-67-72—280 -8
Jennifer Song, $34,578 72-64-72-72—280 -8
Lexi Thompson, $27,236 73-68-69-71—281 -7
Carlota Ciganda, $27,236 69-66-75-71—281 -7
Georgia Hall, $27,236 70-71-68-72—281 -7
Brooke M. Henderson, $27,236 72-68-68-73—281 -7
Morgan Pressel, $21,380 75-69-72-66—282 -6
Caroline Masson, $21,380 74-70-71-67—282 -6
Jennifer Kupcho, $21,380 77-67-70-68—282 -6
Jodi Ewart Shadoff, $21,380 71-71-71-69—282 -6
Austin Ernst, $21,380 71-70-70-71—282 -6
Dana Finkelstein, $21,380 70-71-70-71—282 -6
Jaye Marie Green, $21,380 73-66-70-73—282 -6
Bronte Law, $21,380 73-66-70-73—282 -6
Lindsey Weaver, $17,987 69-71-72-71—283 -5
Eun-Hee Ji, $15,976 73-70-73-68—284 -4
Nelly Korda, $15,976 71-69-75-69—284 -4
Mariah Stackhouse, $15,976 74-69-71-70—284 -4
Pernilla Lindberg, $15,976 73-68-73-70—284 -4
Stacy Lewis, $15,976 71-70-72-71—284 -4
Kristen Gillman, $13,821 74-70-70-71—285 -3
Brittany Altomare, $13,821 76-69-68-72—285 -3
Lauren Stephenson, $10,874 73-72-72-69—286 -2
Lindy Duncan, $10,874 72-71-74-69—286 -2
Jing Yan, $10,874 74-71-71-70—286 -2
Marina Alex, $10,874 75-69-72-70—286 -2
Haeji Kang, $10,874 74-71-70-71—286 -2
Patty Tavatanakit, $10,874 68-75-72-71—286 -2
Yealimi Noh, $10,874 74-71-69-72—286 -2
Maria Fernanda Torres, $10,874 74-68-71-73—286 -2
Chella Choi, $10,874 70-72-71-73—286 -2
Stephanie Meadow, $10,874 71-72-68-75—286 -2
Jasmine Suwannapura, $7,738 74-68-74-71—287 -1
Yu Liu, $7,738 73-71-71-72—287 -1
Albane Valenzuela, $7,738 75-68-72-72—287 -1
Mariajo Uribe, $7,738 73-69-72-73—287 -1
In Gee Chun, $7,738 71-73-69-74—287 -1
Brittany Lincicome, $7,738 75-67-70-75—287 -1
Angela Stanford, $7,738 70-70-71-76—287 -1
Megan Khang, $6,199 72-72-75-69—288 E
Anna Nordqvist, $6,199 75-69-74-70—288 E
Alison Lee, $6,199 76-69-71-72—288 E
Mel Reid, $6,199 71-73-72-72—288 E
Pajaree Anannarukarn, $6,199 74-71-70-73—288 E
Angel Yin, $6,199 75-65-73-75—288 E
Mi Hyang Lee, $5,209 73-72-73-71—289 +1
Gerina Piller, $5,209 75-69-72-73—289 +1
Mind Muangkhumsakul, $5,209 75-68-70-76—289 +1
Linnea Strom, $5,209 71-70-72-76—289 +1
Jane Park, $4,878 70-73-75-73—291 +3
Hee Young Park, $4,675 72-72-78-71—293 +5
Tiffany Chan, $4,675 74-69-77-73—293 +5
Sakura Yokomine, $4,675 70-73-73-77—293 +5
Anne van Dam, $4,472 73-71-76-74—294 +6
Ariya Jutanugarn, $4,319 71-73-77-74—295 +7
Ryann O’Toole, $4,319 72-72-76-75—295 +7
Jillian Hollis, $4,167 70-73-77-76—296 +8
Daniela Darquea, $4,066 73-71-78-78—300 +12
Ally McDonald, $4,015 74-70-79-78—301 +13

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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