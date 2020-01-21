Hall Of Fame Voting Percentages

|Players elected by the BBWAA
|Ballots
|Player
|Year
|Votes-Cast
|Pct.
|Mariano Rivera
|2019
|425-425
|100.00
|Derek Jeter
|2020
|396-395
|99.75
|Ken Griffey Jr.
|2016
|437-440
|99.32
|Tom Seaver
|1992
|425-430
|98.84
|Nolan Ryan
|1999
|491-497
|98.79
|Cal Ripken Jr.
|2007
|537-545
|98.53
|Ty Cobb
|1936
|222-226
|98.23
|George Brett
|1999
|488-497
|98.19
|Hank Aaron
|1982
|406-415
|97.83
|Tony Gwynn
|2007
|532-545
|97.61
|Randy Johnson
|2015
|534-549
|97.27
|Greg Maddux
|2014
|555-571
|97.20
|Chipper Jones
|2018
|410-422
|97.15
|Mike Schmidt
|1995
|444-460
|96.52
|Johnny Bench
|1989
|431-447
|96.42
|Steve Carlton
|1994
|436-455
|95.82
|Babe Ruth
|1936
|215-226
|95.13
|Honus Wagner
|1936
|215-226
|95.13
|Rickey Henderson
|2009
|511-539
|94.81
|Willie Mays
|1979
|409-432
|94.68
|Carl Yastrzemski
|1989
|423-447
|94.63
|Bob Feller
|1962
|150-160
|93.75
|Reggie Jackson
|1993
|423-396
|93.62
|Ted Williams
|1966
|282-302
|93.38
|Stan Musial
|1969
|317-340
|93.24
|Vladimir Guerrero
|2018
|392-422
|92.89
|Roberto Clemente
|1973
|393-424
|92.69
|Jim Palmer
|1990
|444-411
|92.57
|Brooks Robinson
|1983
|344-374
|91.98
|Tom Glavine
|2014
|525-571
|91.94
|Wade Boggs
|2005
|474-516
|91.86
|Ozzie Smith
|2002
|472-433
|91.74
|Pedro Martinez
|2015
|500-549
|91.07
|Christy Mathewson
|1936
|205-226
|90.71
|Rod Carew
|1991
|401-443
|90.52
|Roberto Alomar
|2011
|523-581
|90.01
|Jim Thome
|2018
|379-422
|89.81
|Frank Robinson
|1982
|370-415
|89.16
|Joe DiMaggio
|1955
|223-251
|88.84
|Al Kaline
|1980
|340-385
|88.31
|Mickey Mantle
|1974
|322-365
|88.22
|Mel Ott
|1951
|197-226
|87.17
|Carl Hubbell
|1947
|140-161
|86.96
|Red Ruffing
|1967
|266-306
|86.93
|Sandy Koufax
|1972
|344-396
|86.87
|Robin Roberts
|1976
|337-388
|86.86
|Harry Heilmann
|1952
|203-234
|86.75
|Duke Snider
|1980
|333-385
|86.49
|Ted Lyons
|1955
|217-251
|86.45
|Barry Larkin
|2012
|495-573
|86.39
|Jeff Bagwell
|2017
|381-442
|86.20
|Tim Raines
|2017
|380-442
|85.98
|Goose Gossage
|2008
|466-543
|85.82
|George Sisler
|1939
|235-274
|85.77
|Billy Williams
|1987
|354-413
|85.71
|Yogi Berra
|1972
|339-396
|85.61
|Roy Halladay
|2019
|363-425
|85.41
|Edgar Martinez
|2019
|363-425
|85.41
|Eddie Murray
|2003
|423-496
|85.28
|Paul Molitor
|2004
|431-506
|85.18
|Charlie Gehringer
|1949
|159-187
|85.03
|Hank Greenberg
|1956
|164-193
|84.97
|Joe Medwick
|1968
|240-283
|84.81
|Luis Aparicio
|1984
|341-403
|84.62
|Frankie Frisch
|1947
|136-161
|84.47
|Dave Winfield
|2001
|435-515
|84.47
|Bob Gibson
|1981
|337-401
|84.04
|Luke Appling
|1964
|189-225
|84.00
|Ernie Banks
|1977
|321-383
|83.81
|Hoyt Wilhelm
|1985
|331-395
|83.80
|Frank Thomas
|2014
|478-571
|83.71
|Juan Marichal
|1983
|313-374
|83.69
|Walter Johnson
|1936
|189-226
|83.63
|Nap Lajoie
|1937
|168-201
|83.58
|Paul Waner
|1952
|195-234
|83.33
|Dennis Eckersley
|2004
|421-506
|83.20
|Harmon Killebrew
|1984
|335-403
|83.13
|Mike Piazza
|2016
|365-440
|82.95
|Rabbit Maranville
|1954
|209-252
|82.94
|Warren Spahn
|1973
|315-380
|82.89
|John Smoltz
|2015
|455-549
|82.88
|Craig Biggio
|2015
|454-549
|82.70
|Willie Stargell
|1988
|352-427
|82.44
|Kirby Puckett
|2001
|423-515
|82.14
|Tris Speaker
|1937
|165-201
|82.09
|Joe Morgan
|1990
|363-444
|81.76
|Dazzy Vance
|1955
|205-251
|81.67
|Don Sutton
|1998
|386-473
|81.61
|Willie McCovey
|1986
|346-425
|81.41
|Rollie Fingers
|1992
|349-430
|81.16
|Grover Cleveland Alexander
|1938
|212-262
|80.92
|Phil Niekro
|1997
|380-473
|80.34
|Bill Dickey
|1954
|202-252
|80.16
|Trevor Hoffman
|2018
|337-422
|79.85
|Lou Brock
|1985
|315-395
|79.75
|Bert Blyleven
|2011
|463-581
|79.69
|Carlton Fisk
|2000
|397-499
|79.55
|Mickey Cochrane
|1947
|128-161
|79.50
|Eddie Mathews
|1978
|301-379
|79.42
|Roy Campanella
|1969
|270-340
|79.41
|Jimmie Foxx
|1951
|179-226
|79.20
|Dizzy Dean
|1953
|209-264
|79.17
|Joe Cronin
|1956
|152-193
|78.76
|Bob Lemon
|1976
|305-388
|78.61
|Don Drysdale
|1984
|316-403
|78.41
|Rogers Hornsby
|1942
|182-233
|78.11
|Gary Carter
|2003
|387-496
|78.02
|Andre Dawson
|2010
|420-539
|77.92
|Whitey Ford
|1974
|284-365
|77.81
|Eddie Collins
|1939
|213-274
|77.74
|Gabby Hartnett
|1955
|195-251
|77.69
|Herb Pennock
|1948
|94-121
|77.69
|Jackie Robinson
|1962
|124-160
|77.50
|Robin Yount
|1999
|385-497
|77.46
|Bill Terry
|1954
|195-252
|77.38
|Lou Boudreau
|1970
|232-300
|77.33
|Gaylord Perry
|1991
|342-443
|77.20
|Tony Perez
|2000
|385-499
|77.15
|Bruce Sutter
|2006
|400-520
|76.92
|Pie Traynor
|1948
|93-121
|76.86
|Mike Mussina
|2019
|326-425
|76.71
|Larry Walker
|2020
|397-304
|76.57
|Jim Rice
|2009
|412-539
|76.44
|Lefty Grove
|1947
|123-161
|76.40
|Catfish Hunter
|1987
|315-413
|76.27
|Ryne Sandberg
|2005
|393-516
|76.16
|Cy Young
|1937
|153-201
|76.12
|Early Wynn
|1972
|301-396
|76.01
|Ivan Rodriguez
|2017
|336-442
|76.01
|Willie Keeler
|1939
|207-274
|75.55
|Ralph Kiner
|1975
|273-362
|75.41
|Ferguson Jenkins
|1991
|334-443
|75.40
|Al Simmons
|1953
|199-264
|75.38
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