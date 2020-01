Derek Jeter Career Stats

Regular Season Year Team AB R H HR RBI AVG 1995 NYY 48 5 12 0 7 .250 1996 NYY…

Regular Season Year Team AB R H HR RBI AVG 1995 NYY 48 5 12 0 7 .250 1996 NYY 582 104 183 10 78 .314 1997 NYY 654 116 190 10 70 .291 1998 NYY 626 127 203 19 84 .324 1999 NYY 627 134 219 24 102 .349 2000 NYY 593 119 201 15 73 .339 2001 NYY 614 110 191 21 74 .311 2002 NYY 644 124 191 18 75 .297 2003 NYY 482 87 156 10 52 .324 2004 NYY 643 111 188 23 78 .292 2005 NYY 654 122 202 19 70 .309 2006 NYY 623 118 214 14 97 .343 2007 NYY 639 102 206 12 73 .322 2008 NYY 596 88 179 11 69 .300 2009 NYY 634 107 212 18 66 .334 2010 NYY 663 111 179 10 67 .270 2011 NYY 546 84 162 6 61 .297 2012 NYY 683 99 216 15 58 .316 2013 NYY 63 8 12 1 7 .190 2014 NYY 581 47 149 4 50 .256 Totals 11195 1923 3465 260 1311 .310 Division Series Year Opp. AB R H HR RBI AVG 1996 Tex 17 2 7 0 1 .412 1997 Cle 21 6 7 2 2 .333 1998 Tex 9 0 1 0 0 .111 1999 Tex 11 3 5 0 0 .455 2000 Oak 19 1 4 0 2 .211 2001 Oak 18 2 8 0 1 .444 2002 Ana 16 6 8 2 3 .500 2003 Min 14 2 6 1 1 .429 2004 Min 19 3 6 1 4 .316 2005 LAA 21 4 7 2 5 .333 2006 Det 16 4 8 1 1 .500 2007 Cle 17 0 3 0 1 .176 2009 Min 10 4 4 1 2 .400 2010 Min 14 0 4 0 1 .286 2011 Det 24 6 6 0 2 .250 2012 Bal 22 4 8 0 2 .364 Totals 268 47 92 10 28 .343 League Championship Series Year Opp. AB R H HR RBI AVG 1996 Bal 24 5 10 1 1 .417 1998 Cle 25 3 5 0 2 .200 1999 Bos 20 3 7 1 3 .350 2000 Sea 22 6 7 2 5 .318 2001 Sea 17 0 2 0 2 .118 2003 Bos 30 3 7 1 2 .233 2004 Bos 30 5 6 0 5 .200 2009 LAA 27 5 7 2 3 .259 2010 Tex 26 2 6 0 1 .231 2012 Det 5 0 1 0 1 .200 Totals 226 32 58 7 24 .257 World Series Year Opp. AB R H HR RBI AVG 1996 Atl 20 5 5 0 1 .250 1998 SD 17 4 6 0 1 .353 1999 Atl 17 4 6 0 1 .353 2000 NYM 22 6 9 2 2 .409 2001 Ari 27 3 4 1 1 .148 2003 Fla 26 5 9 0 2 .346 2009 Phi 27 5 11 0 1 .407 Totals 156 32 50 3 9 .321

